ZDFneo Änderungsmitteilung
Woche 25/2026
Sonntag, 14.06.
Mainz (ots)
Woche 25/26 Sonntag, 14.06. Bitte Programmänderungen beachten: 10.45 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Spatzenhirne und Intelligenzbestien (vom 29.10.2022) Deutschland 2022 (Die Folge „Faszination Erde – mit Hannah Emde: Kanada – Im Reich des Wassers“ entfällt)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell