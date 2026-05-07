Mainz (ots) - Bitte Programm- und Zeitänderung beachten: 6.15 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Rätselhafte Amazonen Film von Gisela Graichen und Peter Prestel (vom 13.3.2022) Deutschland 2022 7.00 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner (vom 14.5.2017) Deutschland 2017 (Die Terra X-Folge „Schätze aus der Unterwelt – Entdeckung in Mexiko“ entfällt) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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