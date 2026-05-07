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ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung
Woche 25/2026
Sonntag, 14.06.

Mainz (ots)

Woche 25/26 
Sonntag, 14.06. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 10.45	 Terra X
	 Faszination Erde - mit Dirk Steffens
	 Spatzenhirne und Intelligenzbestien
	 (vom 29.10.2022)
	 Deutschland 2022

(Die Folge „Faszination Erde – mit Hannah Emde: Kanada – Im Reich des Wassers“ entfällt)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.04.2026 – 12:17

    Woche 18/26 / Donnerstag, 30.04. / Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten

    Mainz (ots) - Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 22.40 ZDF Magazin Royale (vom 26.4.2026) 23.20 MAITHINK X - Die Show (vom 26.4.2026) 23.50 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Zu Gast: Louis Klamroth, Cordula Stratmann, Celo & Abdi (vom 19.9.2024) 0.35 This Is Going To Hurt Mal verliert man, mal gewinnen die anderen Britische ...

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  • 21.04.2026 – 10:04

    Woche 21/26 Sonntag, 17.05.

    Mainz (ots) - Bitte Programm- und Zeitänderung beachten: 6.15 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Rätselhafte Amazonen Film von Gisela Graichen und Peter Prestel (vom 13.3.2022) Deutschland 2022 7.00 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner (vom 14.5.2017) Deutschland 2017 (Die Terra X-Folge „Schätze aus der Unterwelt – Entdeckung in Mexiko“ entfällt) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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  • 09.04.2026 – 16:33

    ZDFneo PW 20/2026 - Programmänderung ab Mittwoch, 13.05.2026

    Mainz (ots) - Woche 20/26 Mittwoch, 13.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.25 The Rookie Nachtschatten (vom 26.10.2020) USA 2019 (Die Sendung „Death in Paradise: Beste Freunde“ entfällt.) Donnerstag, 14.05. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten: 6.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Hausmusik (ZDF 28.10.1997) 6.20 Sprechstunde bei Dr. ...

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