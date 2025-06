Hass hat Hausverbot: RTLZWEI setzt Kampagne gegen Hass im Netz fort

RTLZWEI

Hassrede, verleumderische oder beleidigende Posts und Kommentare sind allgegenwärtig. Immer mehr Menschen werden Opfer von Mobbing und Drohungen im Netz. RTLZWEI startete bereits im Jahr 2021 eine groß angelegte Informationskampagne, die jetzt mit neuem Content fortgesetzt wird. Zahlreiche Sendergesichter beteiligen sich erneut an der Aktion und beziehen so gemeinsam mit RTLZWEI Stellung gegen Hass im Netz: Hass hat Hausverbot!

Digitale Gewalt kann jeden treffen und kann zu erheblichen psychischen Verletzungen führen. Laut einer Erhebung* der Menschenrechtsorganisation Hate Aid haben bereits 60 Prozent der 18- bis 27-Jährigen digitale Gewalt erlebt. Mit der Kampagne "Hass hat Hausverbot" nutzt das Medienunternehmen seine große Reichweite, sagt Nein zu digitaler Gewalt und fordert zum Handeln auf. RTLZWEI zeigt Hatern konsequent die rote Karte.

In verschiedenen On-Air-Trailern positionieren sich zahlreiche Sendergesichter gegen Hate Speech. Unterlegt mit grafischen, aufmerksamkeitsstarken Headlines bilden unter anderem Arabella Kiesbauer, Sylvie Meis, Panagiota Petridou, die Familie Wollny sowie Darsteller aus "Berlin - Tag & Nacht" in den Trailern eine Community, die sich gegen Hass stark macht. Crossmedial verlängert wird die Kampagne zusätzlich bei Instagram und Facebook.

Marco Kunze, Senior Vice President Multichannel Strategy & Marketing RTLZWEI: "Niemand darf zur Zielscheibe digitaler Gewalt werden. Als Medienunternehmen stehen wir hier in einer besonderen Verantwortung und haben unsere Kampagne jetzt mit frischem Content neu aufgeladen. Gemeinsam mit vielen unserer Sendergesichter sensibilisieren wir, machen Mut und verdeutlichen, dass bei RTZWEI Hass keine Chance hat."

Die Kampagne ist ab jetzt on air und online sichtbar.

Im Zuge seines Engagements gegen Hate Speech betreibt RTLZWEI im Hinblick auf Hasspostings aktives Community-Management und hat sich bereits im Jahr 2021 der Initiative "Konsequent gegen Hass" der Bayerischen Landesmedienanstalt und des Bayerischen Justizministeriums angeschlossen. Über ein Online-Formular werden Hasskommentare, die auf den von RTLZWEI betriebenen Social-Media-Accounts erscheinen, direkt an die Bayerische Justiz übermittelt.

* Studie: Junge Erwachsene stark von sexualisierter Gewalt im Netz betroffen - HateAid

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

