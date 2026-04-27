ZDFneo

Woche 18/26

Donnerstag, 30.04.

Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten

Mainz (ots)

Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 22.40 ZDF Magazin Royale (vom 26.4.2026) 23.20 MAITHINK X - Die Show (vom 26.4.2026) 23.50 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Zu Gast: Louis Klamroth, Cordula Stratmann, Celo & Abdi (vom 19.9.2024) 0.35 This Is Going To Hurt Mal verliert man, mal gewinnen die anderen Britische Dramedy-Serie (vom 17.9.2023) 1.20 This Is Going To Hurt Sisyphos ist müde Britische Dramedy-Serie (vom 17.9.2023) 2.05 This Is Going To Hurt Glück im Unglück Britische Dramedy-Serie (vom 17.9.2023) 2.50 This Is Going To Hurt Rien ne va plus Britische Dramedy-Serie (vom 17.9.2023) 3.35 This Is Going To Hurt Shrutis Entscheidung Britische Dramedy-Serie (vom 17.9.2023) 4.15 This Is Going To Hurt Der Prozess Britische Dramedy-Serie (vom 17.9.2023) 5.00 Sketch History Neues von gestern (vom 22.5.2016) (MAITHINK X – Die Show : ‘Die Wissenschaft der dummen Entscheidungen’ entfällt). Mit freundlichen Grüßen Melly Krolo

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