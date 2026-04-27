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ZDFneo

Woche 18/26
Donnerstag, 30.04.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten

Mainz (ots)

Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 

 22.40	 ZDF Magazin Royale
	 (vom 26.4.2026)

 23.20	 MAITHINK X - Die Show
	 (vom 26.4.2026)
	 
 23.50	 Neo Ragazzi
	 Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt
	 Zu Gast: Louis Klamroth, Cordula Stratmann, Celo & Abdi
	 (vom 19.9.2024) 
	 
 0.35	 This Is Going To Hurt
	 Mal verliert man, mal gewinnen die anderen
	 Britische Dramedy-Serie
	 (vom 17.9.2023)

 1.20	 This Is Going To Hurt
	 Sisyphos ist müde
	 Britische Dramedy-Serie
	 (vom 17.9.2023)

 2.05	 This Is Going To Hurt
	 Glück im Unglück
	 Britische Dramedy-Serie
	 (vom 17.9.2023)

 2.50	 This Is Going To Hurt
	 Rien ne va plus
	 Britische Dramedy-Serie
	 (vom 17.9.2023)

 3.35	 This Is Going To Hurt
	 Shrutis Entscheidung
	 Britische Dramedy-Serie
	 (vom 17.9.2023)

 4.15	 This Is Going To Hurt
	 Der Prozess
	 Britische Dramedy-Serie
	 (vom 17.9.2023) 

 5.00	 Sketch History
	 Neues von gestern
	 (vom 22.5.2016) 

(MAITHINK X – Die Show : ‘Die Wissenschaft der dummen Entscheidungen’ entfällt).

Mit freundlichen Grüßen
Melly Krolo

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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  • 21.04.2026 – 10:04

    Woche 21/26 Sonntag, 17.05.

    Mainz (ots) - Bitte Programm- und Zeitänderung beachten: 6.15 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Rätselhafte Amazonen Film von Gisela Graichen und Peter Prestel (vom 13.3.2022) Deutschland 2022 7.00 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner (vom 14.5.2017) Deutschland 2017 (Die Terra X-Folge „Schätze aus der Unterwelt – Entdeckung in Mexiko“ entfällt) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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  • 09.04.2026 – 16:33

    ZDFneo PW 20/2026 - Programmänderung ab Mittwoch, 13.05.2026

    Mainz (ots) - Woche 20/26 Mittwoch, 13.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.25 The Rookie Nachtschatten (vom 26.10.2020) USA 2019 (Die Sendung „Death in Paradise: Beste Freunde“ entfällt.) Donnerstag, 14.05. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten: 6.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Hausmusik (ZDF 28.10.1997) 6.20 Sprechstunde bei Dr. ...

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  • 09.04.2026 – 14:24

    ZDFneo Programmänderung / Woche 15/2026 / Donnerstag, 09.04.2026

    Mainz (ots) - Woche 15/26 Donnerstag, 09.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten : 0.35 Zum Tode von Mario Adorf Der kleine Lord Carl Schneibel Mario Adorf Klara Marianne Sägebrecht Gioia Antonella Ponziani Christian Francesco De Pasquale Don Gennaro Giovanni Mauriello Regie: Gianfranco Albano Deutschland/Italien 1996 Im Streaming: 10. April 2026, 02.05 Uhr bis 10. Mai 2026 2.05 Der kleine Lord - Retter ...

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