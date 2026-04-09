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ZDFneo

ZDFneo Programmänderung
Woche 15/2026
Donnerstag, 09.04.2026

Mainz (ots)

Woche 15/26 
Donnerstag, 09.04. 

Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten :

 0.35	 Zum Tode von Mario Adorf						 Der kleine Lord

	 Carl Schneibel 	Mario Adorf 
	 Klara 	 	Marianne Sägebrecht 
	 Gioia 	 	Antonella Ponziani 
	 Christian 	 	Francesco De Pasquale 
	 Don Gennaro 	Giovanni Mauriello 

	 Regie: Gianfranco Albano
	 Deutschland/Italien 1996					
Im Streaming: 10. April 2026, 02.05 Uhr bis 10. Mai 2026 

 2.05	 Der kleine Lord - Retter in der Not

	 Carl Schneibel 	Mario Adorf 
	 Fräulein Klara 	Marianne Sägebrecht 
	 Catherine Spaak 	Veronica Benetti 
	 Gioia 	 	Antonella Ponziani 
	 Christian 	 	Francesco de Pasquale 

	 Regie: Giorgio Capitani
	 Deutschland/Italien 2000
Im Streaming: 10. April 2026, 03.40 Uhr bis 10. Mai 2026


 3.35	 Conversations with Friends
	 Diamanten
	 Irisches Liebes-Drama
	 (vom 6.8.2023) 

 4.05	 Conversations with Friends
	 Spiel mit dem Feuer
	 Irisches Liebes-Drama
	 (vom 6.8.2023) 

 4.30	 Conversations with Friends
	 Freud und Leid
	 Irisches Liebes-Drama
	 (vom 6.8.2023) 

 4.55	 Conversations with Friends
	 Der Urlaub
	 Irisches Liebes-Drama
	 (vom 6.8.2023) 


 
5.30	 Conversations with Friends
	 Am Siedepunkt
	 Irisches Liebes-Drama
	 (vom 6.8.2023) 

 5.55	 Conversations with Friends
-6.20	 Schmerz
	 Irisches Liebes-Drama
	 (vom 6.8.2023) 

(Die Folgen ‚Weitergehen‘, ‚Stillstand‘, ‚Kaltes Wasser‘, ‚Ausgleich‘, „Stillschweigen‘ und ‚Zurück auf Anfang‘ der Serie „Conversation with Friends“ verschieben sich auf Freitag, 10.04.2026 und Samstag, 11.04.2026).)


Freitag, 10.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.20	 Conversations with Friends
	 Weitergehen
	 Irisches Liebes-Drama
	 (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 

 6.50	 heute-show präsentiert: Till to go
	 Klimakrise
	 Satirischer Spaziergang mit Till Reiners
	 (vom 23.9.2022) 

	 Deutschland 2022
(Die Sendung „MAITHINK X – Clip“ entfällt. „Death in Paradise: Trügerischer Schein“ verschiebt sich auf Samstag, 11.04.2026. Weiterer Ablauf ab 7.05 Uhr wie vorgesehen.)


 5.55	 Conversations with Friends
-6.15	 Stillstand
	 Irisches Liebes-Drama
	 (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 


(Die Sendung „Death in Paradise: Die tödliche halbe Stunde“ entfällt. )



 
Woche 16/26 
Samstag, 11.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.15	 Conversations with Friends
	 Kaltes Wasser
	 Irisches Liebes-Drama
	 (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 

 6.45	 Conversations with Friends
	 Ausgleich
	 Irisches Liebes-Drama
	 (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 

 7.10	 Conversations with Friends
	 Stillschweigen
	 Irisches Liebes-Drama
	 (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 

 7.40	 Conversations with Friends
	 Zurück auf Anfang
	 Irisches Liebes-Drama
	 (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 

 8.10	 Death in Paradise
	 Die tödliche halbe Stunde
	 (Text und weitere Angaben s. 10.4.2026) 


(Die Sendungen „Die großen Fragen“ um 6.45 Uhr, 7.30 Uhr und 8.15 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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