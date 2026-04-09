ZDFneo

ZDFneo Programmänderung

Woche 15/2026

Donnerstag, 09.04.2026

Mainz (ots)

Woche 15/26 Donnerstag, 09.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten : 0.35 Zum Tode von Mario Adorf Der kleine Lord Carl Schneibel Mario Adorf Klara Marianne Sägebrecht Gioia Antonella Ponziani Christian Francesco De Pasquale Don Gennaro Giovanni Mauriello Regie: Gianfranco Albano Deutschland/Italien 1996 Im Streaming: 10. April 2026, 02.05 Uhr bis 10. Mai 2026 2.05 Der kleine Lord - Retter in der Not Carl Schneibel Mario Adorf Fräulein Klara Marianne Sägebrecht Catherine Spaak Veronica Benetti Gioia Antonella Ponziani Christian Francesco de Pasquale Regie: Giorgio Capitani Deutschland/Italien 2000 Im Streaming: 10. April 2026, 03.40 Uhr bis 10. Mai 2026 3.35 Conversations with Friends Diamanten Irisches Liebes-Drama (vom 6.8.2023) 4.05 Conversations with Friends Spiel mit dem Feuer Irisches Liebes-Drama (vom 6.8.2023) 4.30 Conversations with Friends Freud und Leid Irisches Liebes-Drama (vom 6.8.2023) 4.55 Conversations with Friends Der Urlaub Irisches Liebes-Drama (vom 6.8.2023) 5.30 Conversations with Friends Am Siedepunkt Irisches Liebes-Drama (vom 6.8.2023) 5.55 Conversations with Friends -6.20 Schmerz Irisches Liebes-Drama (vom 6.8.2023) (Die Folgen ‚Weitergehen‘, ‚Stillstand‘, ‚Kaltes Wasser‘, ‚Ausgleich‘, „Stillschweigen‘ und ‚Zurück auf Anfang‘ der Serie „Conversation with Friends“ verschieben sich auf Freitag, 10.04.2026 und Samstag, 11.04.2026).) Freitag, 10.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.20 Conversations with Friends Weitergehen Irisches Liebes-Drama (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 6.50 heute-show präsentiert: Till to go Klimakrise Satirischer Spaziergang mit Till Reiners (vom 23.9.2022) Deutschland 2022 (Die Sendung „MAITHINK X – Clip“ entfällt. „Death in Paradise: Trügerischer Schein“ verschiebt sich auf Samstag, 11.04.2026. Weiterer Ablauf ab 7.05 Uhr wie vorgesehen.) 5.55 Conversations with Friends -6.15 Stillstand Irisches Liebes-Drama (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) (Die Sendung „Death in Paradise: Die tödliche halbe Stunde“ entfällt. ) Woche 16/26 Samstag, 11.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Conversations with Friends Kaltes Wasser Irisches Liebes-Drama (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 6.45 Conversations with Friends Ausgleich Irisches Liebes-Drama (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 7.10 Conversations with Friends Stillschweigen Irisches Liebes-Drama (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 7.40 Conversations with Friends Zurück auf Anfang Irisches Liebes-Drama (Text und weitere Angaben s. 9.4.2026) 8.10 Death in Paradise Die tödliche halbe Stunde (Text und weitere Angaben s. 10.4.2026) (Die Sendungen „Die großen Fragen“ um 6.45 Uhr, 7.30 Uhr und 8.15 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen.)

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell