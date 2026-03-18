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ZDFneo PW 16/2026 , PW 18/2026 - Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 16/26 Sonntag, 12.04. Bitte Titelkorrektur beachten: 21.40 ZDF Magazin vor Ort Die Eifel bebt (ZDF 11.4.2026) Deutschland 2026 (Bitte auch für die Sendung am 16.04., 22.45 Uhr übernehmen). Woche 18/26 Dienstag, 28.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Terra Xplore Hast du dein Leben unter Kontrolle? So kommst du gegen Gruppenzwang und Mobbing an (vom 17.2.2025) Deutschland 2024 (Terra Xpress „Lebenslust oder Stressfaktor – Städte am Limit“ entfällt).

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