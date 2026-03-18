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ZDFneo PW 16/2026 , PW 18/2026 - Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 16/26 
Sonntag, 12.04. 

Bitte Titelkorrektur beachten: 

 21.40	 ZDF Magazin vor Ort
	 Die Eifel bebt
	 (ZDF 11.4.2026)
	 Deutschland 2026

(Bitte auch für die Sendung am 16.04., 22.45 Uhr übernehmen).

Woche 18/26 
Dienstag, 28.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.30	 Terra Xplore
	 Hast du dein Leben unter Kontrolle?
	 So kommst du gegen Gruppenzwang und Mobbing an
	 (vom 17.2.2025)
	 Deutschland 2024

(Terra Xpress „Lebenslust oder Stressfaktor – Städte am Limit“ entfällt).

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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  • 09.03.2026 – 14:37

    ZDFneo PW 11/2026 und ff. - Programmänderung

    Mainz (ots) - Woche 11/26 Donnerstag, 12.03. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Terra Xpress Ausgetrocknet – Wenn Seen verschwinden (vom 2.6.2023) Deutschland 2021 (Die Sendung „Lebenslust oder Stressfaktor - Städte am Limit“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.25 Uhr wie vorgesehen.) Woche 12/26 Sonntag, 15.03. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 7.45 Terra X Ein Tag in New York 1882 Film von ...

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  • 04.03.2026 – 14:21

    ZDFneo PW 11/2026 - Programmänderung

    Mainz (ots) - Woche 11/26 Sonntag, 08.03. Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 20.15 Neu neoriginal How to Kill Your Sister 2143 km 21.00 neoriginal How to Kill Your Sister 1635 km (Bitte streichen : ‘Folge 1’ bzw. ‚Folge 2‘.) Woche 12/26 Sonntag, 15.03. Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 20.15 neoriginal How to Kill Your Sister 1131 km 20.55 neoriginal How to Kill Your Sister 408 km (Bitte streichen : ...

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  • 03.03.2026 – 10:28

    Programmänderung ZDFneo PW 16/2026

    Mainz (ots) - Woche 16/26 Samstag, 11.04. 19.50 Sketch History Neues von gestern Bitte Korrektur beachten: (vom 13.3.2016) Sonntag, 12.04. 18.05 Sketch History Neues von gestern Bitte Korrektur beachten: (vom 26.3.2016 Pressekontakt: ...

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