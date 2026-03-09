PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFneo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFneo

ZDFneo PW 11/2026 und ff. - Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 11/26 
Donnerstag, 12.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 5.00	 Terra Xpress
	 Ausgetrocknet – Wenn Seen verschwinden
	 (vom 2.6.2023)
	 Deutschland 2021


(Die Sendung „Lebenslust oder Stressfaktor - Städte am Limit“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.25 Uhr wie vorgesehen.)

Woche 12/26 
Sonntag, 15.03. 

Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 

 7.45	 Terra X
	 Ein Tag in New York 1882
	 Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste
	 (vom 3.4.2022)

 8.30	 Terra X
	 Ein Tag in Paris 1775
	 (vom 19.5.2019)

 9.15	 Terra X
	 Ein Tag in Köln 1629
	 (vom 27.4.2019)

 10.00	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.
	 (vom 27.12.2017)

 10.45	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 0
	 (vom 23.8.2014)

 11.30	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800
	 (vom 2.9.2018)

 12.10	 Terra X
	 Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
	 Vom Acker zum Imperium


 
 12.55	 Terra X
	 Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
	 Von Fürsten und Kaufleuten

 13.40	 Terra X
	 Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
	 Von der Macht des Marktes

 14.25	 Terra X
	 Zeit - Entdeckung der Zeit
	 Mit Professor Harald Lesch

 15.10	 Terra X
	 Zeit - Vermessung der Zeit
	 Mit Professor Harald Lesch

 15.55	 Die glorreichen 10
	 Die unwiderstehlichsten Städte der Geschichte
	 (vom 9.2.2020)

	 Deutschland 2019


(Die Sendungen „Bier – Eine Welt-Geschichte“, „Zeitreise – Die Welt im Jahre 500“, „Zeitreise – Die Welt im Jahre 1000“ sowie „Zeitreise – Die Welt im Jahre 1500“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 16.35 Uhr wie vorgesehen.) 


Woche 13/26 
Samstag, 21.03. 

Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 

 8.15	 Terra X
	 Kaffee - Geheimnisse eines Wundertranks
	 Film von Gerhard Rekel
	 (vom 4.8.2021)
	 Deutschland 2021

 9.00	 Terra X
	 Ein Tag in Paris 1775
	 (vom 19.5.2019)
	 Deutschland 2019

 9.45	 Terra X
	 Ein Tag in Köln 1629
	 (vom 27.4.2019)
	 Deutschland 2019

 10.30	 Terra X
	 Ein Tag in New York 1882
	 Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste
	 (vom 3.4.2022)
	 Deutschland 2022

 
 
11.15	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.

 12.00	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 0

 12.40	 Terra X
	 Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800

 13.25	 Terra X
	 Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
	 Vom Acker zum Imperium

 14.10	 Terra X
	 Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
	 Von Fürsten und Kaufleuten

 14.55	 Terra X
	 Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
	 Von der Macht des Marktes

 15.40	 Terra X
	 Zeit - Entdeckung der Zeit
	 Mit Professor Harald Lesch

 16.25	 Terra X
	 Zeit - Vermessung der Zeit
	 Mit Professor Harald Lesch


(Die Sendungen „Bier – Eine Weltgeschichte“, „Zeitreise – Die Welt im Jahre 500“, „Zeitreise – Die Welt im Jahre 1000“ sowie „Zeitreise – Die Welt im Jahre 1500“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.05 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFneo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFneo
Weitere Storys: ZDFneo
Alle Storys Alle
  • 04.03.2026 – 14:21

    ZDFneo PW 11/2026 - Programmänderung

    Mainz (ots) - Woche 11/26 Sonntag, 08.03. Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 20.15 Neu neoriginal How to Kill Your Sister 2143 km 21.00 neoriginal How to Kill Your Sister 1635 km (Bitte streichen : ‘Folge 1’ bzw. ‚Folge 2‘.) Woche 12/26 Sonntag, 15.03. Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 20.15 neoriginal How to Kill Your Sister 1131 km 20.55 neoriginal How to Kill Your Sister 408 km (Bitte streichen : ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:28

    Programmänderung ZDFneo PW 16/2026

    Mainz (ots) - Woche 16/26 Samstag, 11.04. 19.50 Sketch History Neues von gestern Bitte Korrektur beachten: (vom 13.3.2016) Sonntag, 12.04. 18.05 Sketch History Neues von gestern Bitte Korrektur beachten: (vom 26.3.2016 Pressekontakt: ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:46

    ZDFneo Programmänderungen ab 15.03.2026

    Mainz (ots) - Woche 12/26 Sonntag, 15.03. Bitte Programmänderungen beachten: 0.20 Ein Mops zum Verlieben (Patrick) Sarah Beattie Edmondson Oliver Ed Skrein Ben Tom Bennett Becky Emily Atack Maureen Jennifer Saunders Celia Gemma Jones Mr. Peters Adrian Scarborough Alan Peter Davison Rosemary Cherie Lunghi Regie: Mandie Fletcher Großbritannien/Belgien 2018 Im Streaming: 16. März 2026, 10.00 Uhr bis 31. März 2026 (Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren