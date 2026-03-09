ZDFneo

ZDFneo PW 11/2026 und ff. - Programmänderung

Woche 11/26 Donnerstag, 12.03. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Terra Xpress Ausgetrocknet – Wenn Seen verschwinden (vom 2.6.2023) Deutschland 2021 (Die Sendung „Lebenslust oder Stressfaktor - Städte am Limit“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.25 Uhr wie vorgesehen.) Woche 12/26 Sonntag, 15.03. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 7.45 Terra X Ein Tag in New York 1882 Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste (vom 3.4.2022) 8.30 Terra X Ein Tag in Paris 1775 (vom 19.5.2019) 9.15 Terra X Ein Tag in Köln 1629 (vom 27.4.2019) 10.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. (vom 27.12.2017) 10.45 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 (vom 23.8.2014) 11.30 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 (vom 2.9.2018) 12.10 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Vom Acker zum Imperium 12.55 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Von Fürsten und Kaufleuten 13.40 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Von der Macht des Marktes 14.25 Terra X Zeit - Entdeckung der Zeit Mit Professor Harald Lesch 15.10 Terra X Zeit - Vermessung der Zeit Mit Professor Harald Lesch 15.55 Die glorreichen 10 Die unwiderstehlichsten Städte der Geschichte (vom 9.2.2020) Deutschland 2019 (Die Sendungen „Bier – Eine Welt-Geschichte“, „Zeitreise – Die Welt im Jahre 500“, „Zeitreise – Die Welt im Jahre 1000“ sowie „Zeitreise – Die Welt im Jahre 1500“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 16.35 Uhr wie vorgesehen.) Woche 13/26 Samstag, 21.03. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 8.15 Terra X Kaffee - Geheimnisse eines Wundertranks Film von Gerhard Rekel (vom 4.8.2021) Deutschland 2021 9.00 Terra X Ein Tag in Paris 1775 (vom 19.5.2019) Deutschland 2019 9.45 Terra X Ein Tag in Köln 1629 (vom 27.4.2019) Deutschland 2019 10.30 Terra X Ein Tag in New York 1882 Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste (vom 3.4.2022) Deutschland 2022 11.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. 12.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 12.40 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 13.25 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Vom Acker zum Imperium 14.10 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Von Fürsten und Kaufleuten 14.55 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Von der Macht des Marktes 15.40 Terra X Zeit - Entdeckung der Zeit Mit Professor Harald Lesch 16.25 Terra X Zeit - Vermessung der Zeit Mit Professor Harald Lesch (Die Sendungen „Bier – Eine Weltgeschichte“, „Zeitreise – Die Welt im Jahre 500“, „Zeitreise – Die Welt im Jahre 1000“ sowie „Zeitreise – Die Welt im Jahre 1500“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.05 Uhr wie vorgesehen.)

