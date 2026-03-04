PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFneo

ZDFneo PW 11/2026 - Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 11/26 
Sonntag, 08.03. 

Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 

 20.15	 Neu
	 neoriginal
	 How to Kill Your Sister
	 2143 km
	
 21.00	 neoriginal
	 How to Kill Your Sister
	 1635 km
	 
(Bitte streichen : ‘Folge 1’ bzw. ‚Folge 2‘.)

Woche 12/26 
Sonntag, 15.03. 

Bitte Korrektur der Folgentitel beachten:

 20.15	 neoriginal
	 How to Kill Your Sister
	 1131 km
	 
 20.55	 neoriginal
	 How to Kill Your Sister
	 408 km
	 
(Bitte streichen : ‘Folge 3’ bzw. ‚Folge 4‘.)

Woche 13/26 
Sonntag, 22.03. 

Bitte Korrektur der Folgentitel beachten:

 20.15	 neoriginal
	 How to Kill Your Sister
	 51 km
	 
 21.00	 neoriginal
	 How to Kill Your Sister
	 0 km
	 
(Bitte streichen : ‘Folge 5’ bzw. ‚Folge 6‘.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

