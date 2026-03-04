ZDFneo

ZDFneo PW 11/2026 - Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 11/26 Sonntag, 08.03. Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 20.15 Neu neoriginal How to Kill Your Sister 2143 km 21.00 neoriginal How to Kill Your Sister 1635 km (Bitte streichen : ‘Folge 1’ bzw. ‚Folge 2‘.) Woche 12/26 Sonntag, 15.03. Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 20.15 neoriginal How to Kill Your Sister 1131 km 20.55 neoriginal How to Kill Your Sister 408 km (Bitte streichen : ‘Folge 3’ bzw. ‚Folge 4‘.) Woche 13/26 Sonntag, 22.03. Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 20.15 neoriginal How to Kill Your Sister 51 km 21.00 neoriginal How to Kill Your Sister 0 km (Bitte streichen : ‘Folge 5’ bzw. ‚Folge 6‘.)

