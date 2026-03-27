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ZDFneo-Programmänderung - Woche 18/2026 - ab Dienstag, 28.04.2026

Mainz (ots)

Bitte Titelkorrektur beachten: 20.15 Helen Dorn - Das dritte Mädchen (vom 12.4.2014) (Bitte Folgentitel streichen: Das dritte Mädchen) Woche 19/26 Sonntag, 03.05. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 MAITHINK X - Die Show 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 5.10.2025) Deutschland 2025 (Neuen Ausdruck bitte auch für die Wiederholung um 23.55 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Montag, 04.05.2026, 1.10 Uhr, und am Donnerstag, 07.05.2026, 23.15 Uhr beachten.)

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