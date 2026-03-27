PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFneo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung - Woche 18/2026 - ab Dienstag, 28.04.2026

Mainz (ots)

Bitte Titelkorrektur beachten: 

 20.15	 Helen Dorn - Das dritte Mädchen
	 (vom 12.4.2014)

(Bitte Folgentitel streichen: Das dritte Mädchen)


Woche 19/26 
Sonntag, 03.05. 

Bitte neuen Ausdruck beachten: 

 22.15	 MAITHINK X - Die Show
	 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? 
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 5.10.2025)
	 Deutschland 2025


(Neuen Ausdruck bitte auch für die Wiederholung um 23.55 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Montag, 04.05.2026, 1.10 Uhr, und am Donnerstag, 07.05.2026, 23.15 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFneo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFneo
Weitere Storys: ZDFneo
Alle Storys Alle
  • 18.03.2026 – 13:07

    ZDFneo PW 16/2026 , PW 18/2026 - Programmänderung

    Mainz (ots) - Woche 16/26 Sonntag, 12.04. Bitte Titelkorrektur beachten: 21.40 ZDF Magazin vor Ort Die Eifel bebt (ZDF 11.4.2026) Deutschland 2026 (Bitte auch für die Sendung am 16.04., 22.45 Uhr übernehmen). Woche 18/26 Dienstag, 28.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Terra Xplore Hast du dein Leben unter Kontrolle? So kommst du gegen Gruppenzwang und Mobbing an (vom 17.2.2025) Deutschland 2024 (Terra Xpress ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:37

    ZDFneo PW 11/2026 und ff. - Programmänderung

    Mainz (ots) - Woche 11/26 Donnerstag, 12.03. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Terra Xpress Ausgetrocknet – Wenn Seen verschwinden (vom 2.6.2023) Deutschland 2021 (Die Sendung „Lebenslust oder Stressfaktor - Städte am Limit“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.25 Uhr wie vorgesehen.) Woche 12/26 Sonntag, 15.03. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 7.45 Terra X Ein Tag in New York 1882 Film von ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:21

    ZDFneo PW 11/2026 - Programmänderung

    Mainz (ots) - Woche 11/26 Sonntag, 08.03. Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 20.15 Neu neoriginal How to Kill Your Sister 2143 km 21.00 neoriginal How to Kill Your Sister 1635 km (Bitte streichen : ‘Folge 1’ bzw. ‚Folge 2‘.) Woche 12/26 Sonntag, 15.03. Bitte Korrektur der Folgentitel beachten: 20.15 neoriginal How to Kill Your Sister 1131 km 20.55 neoriginal How to Kill Your Sister 408 km (Bitte streichen : ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren