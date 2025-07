weißensee kunsthochschule berlin

"Rundgang 2025"

Jahresausstellung der weißensee kunsthochschule berlin

Am 26. und 27. Juli 2025 öffnet die weißensee kunsthochschule berlin für den "Rundgang - Tage der offenen Tür" ihre Ateliers, Werkstätten und Labore und lädt zu einem inspirierenden Streifzug durch eine 2.000 Quadratmeter große Ausstellungslandschaft ein.

800 Studierende der Fachgebiete Bildhauerei, Bühnen- und Kostümbild, Malerei, Mode-Design, Produkt-Design, Textil- und Material-Design, Visuelle Kommunikation, Künstlerisch Gestalterische Grundlagen, Theorie und Geschichte, Raumstrategien und Kunsttherapie stellen ihre Forschungsergebnisse sowie Projekte und Abschlussarbeiten aus dem Studienjahr 2024/25 vor. Im Spannungsfeld sozialer, politischer und ökologischer Herausforderungen präsentieren sie zukunftsweisende Design-Lösungen sowie ein facettenreiches Panorama zeitgenössischer Kunst.

Die Kunsthochschule, das benachbarte Kandinsky-Haus und die Kunsthalle am Hamburger Platz öffnen am Samstag, den 26. Juli, und Sonntag, den 27. Juli 2025, jeweils von 12 bis 20 Uhr ihre Türen für die Öffentlichkeit. Neben den Ausstellungen bieten die Künstler*innen und Designer*innen mit Performances, Live-Demonstrationen, Gesprächen und Führungen ein vielseitiges Programm.

Ein Reigen an Abschlusspräsentationen beginnt bereits acht Tage vor dem Rundgang: Den Auftakt gestalten am 18. Juli von 18 bis 22 Uhr die Absolvent*innen der Freien Kunst mit der Eröffnung der Ausstellung " Gute Gesellschaft" in den Wilhelm Studios. Am 21. Juli 2025, um 19 Uhr, präsentieren Studierende des Fachgebiets Mode-Design ihre Kollektionen bei der " seefashion25" auf einem Catwalk vor dem Kunstgewerbemuseum. Und am 25. Juli 2025 von 18 bis 22 Uhr feiern die Absolvent*innen der Visuellen Kommunikation unter dem Titel " Open End" die Vernissage ihrer Abschlussausstellung in den Projekträumen im Metropolenhaus feldfünf.

Rundgang - Tage der offenen Tür

weißensee kunsthochschule berlin

Bühringstraße 20, 13086 Berlin

Öffnungszeiten: Sa.-So., 26.-27. Juli 2025, 12-20 Uhr

Programm: https://kh-berlin.de/rundgang

Der Eintritt zu allen Ausstellungen und Veranstaltungen ist frei.

