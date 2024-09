ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 23. September 2024, 21:00 22.15 Uhr, live aus Berlin

München

Das Thema:

Nach den Wahlen - wie zerrissen ist die Republik?

Die Gäste:

Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

Sahra Wagenknecht (BSW, Parteivorsitzende

Philipp Amthor (CDU, Bundestagsabgeordneter)

Juli Zeh (Schriftstellerin)

Katharina Warda (Soziologin und Autorin Doreen Lorsch: Fleischereifachverkäuferin in Dahme/Mark in Brandenburg)

Die Wahlen im Osten diskutiert das ganze Land: Warum ist die AfD so stark? Geht Regieren in Ostdeutschland nur noch mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht? Warum haben so viele die Nase voll von der Ampel? Was kann gegen den Frust der Bevölkerung getan werden?

Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek die von Louis Klamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlights der Sendung.

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage www.hartaberfair.de

