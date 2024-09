ARD Das Erste

Neue ARD-Sketch-Comedy mit deutschen All-Stars: "SMEILINGEN" ab 31. Oktober in der ARD Mediathek und ab 1. November im Ersten

München (ots)

Willkommen in Smeilingen, dem garantiert komischsten Dorf Deutschlands! Für ihren großen Auftritt in der idyllischen deutschen Provinz schlüpfen preisgekrönte Schauspielerinnen und Schauspieler, etablierte Comedians und erfahrene Moderatorinnen in die Rollen der manchmal schrulligen, manchmal eigenwilligen, aber immer liebenswerten Dorfbewohner. Neben den modernen Ortsbewohnern und den Zugereisten gibt es auch die Einheimischen "vom alten Schlag" - ein Clash, der zu skurrilen und missverständlichen Situationen führt. In Smeilingen ist alles möglich - auch ein romantisches Date zwischen Michelle Hunziker und dem Dorfpfarrer ...

Das Erste zeigt die sechs 30-minütigen Folgen der neuen Sketch-Comedy "SMEILINGEN - Ein Dorf wie Du und Ich" ab 1. November 2024, freitags um 21:45 Uhr im Ersten und ab 31. Oktober alle sechs Folgen online first in der ARD Mediathek.

Diese 17 Top-Stars bewohnen Smeilingen: Uwe Ochsenknecht ist der egozentrische Bürgermeister, Cordula Stratmann und Katrin Bauerfeind sind die eindeutig nicht eindeutig eineiigen Zwillinge und Heino Ferch und Hannes Jaenicke die unterforderten Dorf-Cops. Phil Laude ist Besserwisser Frank Stimpel (aus der Serie "Almania"), Elena Uhlig die überambitionierte Apothekerin und Mirja Boes die pietätlose Bestatterin. Michelle Hunziker ist die bezaubernde Michelle Hunziker im Dating-Glück, Tony Bauer und Negah Amiri das frisch zugezogene Influencer-Paar und Jorge González der kubanische Austauschlehrer. Tim Alberti ist der überengagierte Postbote, Martin Klempnow der ideenreiche Pfarrer und Christine Neubauer die resolute Gastwirtin. Nico Stank ist der queere Supermarktverkäufer und Armin Rohde der cholerische Fußballtrainer.

Armin Rohde zu seiner Rolle als Smeilinger Fußballlegende:"Ich hatte ein irres Vergnügen, diesen leidenschaftlichen, aber auch cholerischen Coach zu spielen, der nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen ist. Meine Vorbereitung bestand darin, die Wutausbrüche von so vielen Fußballtrainern wie möglich zu studieren. Dies ist nun mein bescheidener Versuch, diese große Reihe zu ergänzen."

Heino Ferch als unermüdlicher Dorfsheriff:"Es war ein riesiger Spaß für mich, mal nicht den ernsten Ermittler zu spielen, sondern den Dorfsheriff in einer Sketch-Comedy. Großer Spaß war auch, diese Rolle gemeinsam mit Hannes Jaenicke darzustellen: Ein überambitioniertes Duo, das sich und seinen Job wahnsinnig ernst nimmt und aus einem harmlosen Rentner-Ehepaar auf der Durchreise den Fall des Jahrhunderts macht."

Mirja Boes über ihren Auftritt als innovative Bestatterin: "Die Idee von 'SMEILINGEN' hat mich sofort gepackt - typische Dorfbewohner:innen in ihren unterschiedlichen Berufssparten in den absurdesten Situationen. Besonders war für mich vor allem die Zusammenarbeit mit Nico Stank. Es war toll, dass unsere Charaktere bei einem Sketch aufeinandergetroffen sind. Für mich ist 'SMEILINGEN' eine Verquickung einer typischen Sketch-Comedy und einer Sitcom."

Otto Steiner, Geschäftsführer und Produzent Constantin Entertainment: "Gemeinsam mit dem SWR haben wir eine Sketch-Comedy für die ARD entwickelt, die es in dieser Form in Deutschland noch nicht gab: 'SMEILINGEN' ist eine Symbiose aus Sketch-Comedy und Comedy-Serie in einem fiktiven Dorf, dessen schräge und kauzige Bewohner von einer für dieses Genre sehr ungewöhnlichen und hochkarätigen Star-Besetzung gespielt werden. Beste Unterhaltung mit den beliebtesten Stars des Landes, die sich die Sketch-Klinke in die Hand geben. Was will man mehr? 'Tatsächlich Liebe' lässt grüßen!"

Christian Kleinau, Abteilungsleiter Show & Musik, SWR: "Wir sind stolz, dass wir gemeinsam mit Constantin Entertainment diese neue Sketch-Comedy für die ARD entwickeln konnten. 'SMEILINGEN' ist das fast perfekte Dorf, mit vielen Ecken und Kanten, aber vor allem mit ganz viel Herz! Es ist ein großer Spaß, mit welcher Spielfreude diese hochkarätigen Schauspieler:innen, Comedians und Comediennes den Figuren und dem Dorf Leben einhauchen. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuschauer:innen nach der ersten Staffel selbst gerne nach Smeilingen ziehen würden."

"SMEILINGEN - Ein Dorf wie Du und Ich"ist eine Produktion der Constantin Entertainment für die ARD unter Federführung des SWR. Produzent ist Otto Steiner, Senior-Producer ist Christian Röhrig, Director Show & Comedy ist Jörg Kreutzer. Für die Redaktion zeichnen beim SWR Alexander Hermes, Andreas Freitag und Ines Inthorn verantwortlich und Mara Brugger als Redaktionsleiterin für Constantin Entertainment. Regie führten Marko Cvitanovic und Sven Nagel, Headautor ist Simon Hauschild.

