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Woche 21/26 Sonntag, 17.05.

Mainz (ots)

Bitte Programm- und Zeitänderung beachten: 

 6.15	 Terra X
	 Ungelöste Fälle der Archäologie
	 Rätselhafte Amazonen
	 Film von Gisela Graichen und Peter Prestel
	 (vom 13.3.2022)
	 Deutschland 2022

 7.00	 Terra X
	 Sensationsfund in Brasilien
	 Die ersten Amerikaner
	 (vom 14.5.2017)
	 Deutschland 2017


(Die Terra X-Folge „Schätze aus der Unterwelt – Entdeckung in Mexiko“ entfällt)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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  • 09.04.2026 – 16:33

    ZDFneo PW 20/2026 - Programmänderung ab Mittwoch, 13.05.2026

    Mainz (ots) - Woche 20/26 Mittwoch, 13.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.25 The Rookie Nachtschatten (vom 26.10.2020) USA 2019 (Die Sendung „Death in Paradise: Beste Freunde“ entfällt.) Donnerstag, 14.05. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten: 6.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Hausmusik (ZDF 28.10.1997) 6.20 Sprechstunde bei Dr. ...

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  • 09.04.2026 – 14:24

    ZDFneo Programmänderung / Woche 15/2026 / Donnerstag, 09.04.2026

    Mainz (ots) - Woche 15/26 Donnerstag, 09.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten : 0.35 Zum Tode von Mario Adorf Der kleine Lord Carl Schneibel Mario Adorf Klara Marianne Sägebrecht Gioia Antonella Ponziani Christian Francesco De Pasquale Don Gennaro Giovanni Mauriello Regie: Gianfranco Albano Deutschland/Italien 1996 Im Streaming: 10. April 2026, 02.05 Uhr bis 10. Mai 2026 2.05 Der kleine Lord - Retter ...

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  • 27.03.2026 – 13:10

    ZDFneo-Programmänderung - Woche 18/2026 - ab Dienstag, 28.04.2026

    Mainz (ots) - Bitte Titelkorrektur beachten: 20.15 Helen Dorn - Das dritte Mädchen (vom 12.4.2014) (Bitte Folgentitel streichen: Das dritte Mädchen) Woche 19/26 Sonntag, 03.05. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 MAITHINK X - Die Show 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 5.10.2025) Deutschland 2025 (Neuen Ausdruck bitte auch für die Wiederholung um 23.55 Uhr sowie die ...

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