ZDFneo

ZDFneo PW 20/2026 - Programmänderung ab Mittwoch, 13.05.2026

Mainz (ots)

Woche 20/26 Mittwoch, 13.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.25 The Rookie Nachtschatten (vom 26.10.2020) USA 2019 (Die Sendung „Death in Paradise: Beste Freunde“ entfällt.) Donnerstag, 14.05. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten: 6.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Hausmusik (ZDF 28.10.1997) 6.20 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Einsam gemeinsam (ZDF 29.10.1997) 6.35 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Der Held des Tages (ZDF 30.10.1997) 6.45 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Danni plus Liebe (ZDF 31.10.1997) 7.00 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Viel Lärm um Leo (ZDF 3.11.1997) 7.15 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Schluckauf (ZDF 4.11.1997) 7.25 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Lady Cynthias unsterbliche Augen (ZDF 5.11.1997) 7.40 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Horoskope (ZDF 6.11.1997) 7.50 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Stille Nacht (ZDF 7.11.1997) 8.05 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Horrorgeschichten (ZDF 17.11.1997) 8.15 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Risiken und Nebenwirkungen (ZDF 18.11.1997) 8.30 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Monsterriegel, die dritte (ZDF 19.11.1997) 8.40 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Elvis (ZDF 20.11.1997) 8.55 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Wenn man vom Teufel spricht (ZDF 21.11.1997) 9.05 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein M wie Mörder (ZDF 24.11.1997) 9.20 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Hochzeit mit Hindernissen (ZDF 25.11.1997) 9.30 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Hallo Schwester (ZDF 26.11.1997) 9.45 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Nachhilfestunden (ZDF 27.11.1997) 9.55 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Lenni da Vinci (ZDF 28.11.1997) 10.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Kommt ein Messer geflogen (ZDF 1.12.1997) 10.25 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Pickel-Probleme (ZDF 2.12.1997) 10.35 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Altersprobleme (ZDF 3.12.1997) 10.50 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Falscher Schein (ZDF 5.9.1998) 11.00 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Franzi und Freddy (ZDF 6.9.1998) 11.15 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Nichtgeburtstag (ZDF 8.12.1997) 11.25 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Die Hauptrolle (ZDF 9.12.1997) 11.40 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Zahnweh (ZDF 12.9.1998) 11.50 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Die Gedanken sind frei (ZDF 13.9.1998) 12.05 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Schon die alten Römer (ZDF 12.12.1997) 12.20 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Geisterjäger (ZDF 19.9.1998) 12.30 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Alpträume (ZDF 16.12.1997) 12.45 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Modell 1377 (ZDF 17.12.1997) 12.55 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Ein Fall von Liebe (ZDF 18.12.1997) 13.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein Wer bin ich? (ZDF 19.12.1997) 13.20 Monster House 14.45 Hugo Cabret (Hugo) 16.40 Die Schöne und das Biest (La Belle et la Bête) Belle Léa Seydoux Biest/Prinz Vincent Cassel Belles Vater André Dussollier Prinzessin Yvonne Catterfield Perducas Eduardo Noriega Regie: Christophe Gans Frankreich/Deutschland 2014 Im Streaming: 14. Mai 2026, 18.25 Uhr bis 13. Juni 2026 18.25 Seelen (The Host) Melanie Stryder Saoirse Ronan Jared Howe Max Irons Ian O'Shea Jake Abel Jeb Stryder William Hurt Die Sucherin Diane Kruger Regie: Andrew Niccol USA 2013 Im Streaming: 14. Mai 2026, 20.20 Uhr bis 13. Juni 2026 (Die Spielfilme „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ und „Ghostbusters II“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 15.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.55 Terra Xpress Abenteuer Küste – Neustart am Meer (vom 27.1.2023) (Die Sendung „Terra Xpress: Gesundes Land und besser leben“ entfällt.) Woche 21/26 Samstag, 16.05. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 22.00 Money Train 23.40 Insidious: Chapter 2 (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026) 1.20 Insidious: Chapter 3 - Jede Geschichte hat einen Anfang (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026) 2.45 Tage des Donners (Days of Thunder) (von 20.15 Uhr) 4.25 Alex Rider Surfen Britische Agentenserie (vom 7.12.2022) 5.05 Alex Rider Jagd Britische Agentenserie (vom 7.12.2022) 5.55 Terra Xplore -6.15 Stereotype: So urteilst du unbewusst über andere (vom 6.2.2026) Deutschland 2025 (Die Spielfilme „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ und „Ghostbusters II“ entfallen.)

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell