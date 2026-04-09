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ZDFneo

ZDFneo PW 20/2026 - Programmänderung ab Mittwoch, 13.05.2026

Mainz (ots)

Woche 20/26 
Mittwoch, 13.05. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 5.25	 The Rookie
	 Nachtschatten
	 (vom 26.10.2020)

	 USA 2019


(Die Sendung „Death in Paradise: Beste Freunde“ entfällt.) 


Donnerstag, 14.05. 

Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten: 

 6.10	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Hausmusik
	 (ZDF 28.10.1997)

 6.20	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Einsam gemeinsam
	 (ZDF 29.10.1997)

 6.35	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Der Held des Tages
	 (ZDF 30.10.1997)

 6.45	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Danni plus Liebe
	 (ZDF 31.10.1997)

 7.00	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Viel Lärm um Leo
	 (ZDF 3.11.1997)

 7.15	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Schluckauf
	 (ZDF 4.11.1997)

 7.25	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Lady Cynthias unsterbliche Augen
	 (ZDF 5.11.1997)

 7.40	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Horoskope
	 (ZDF 6.11.1997)


 7.50	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Stille Nacht
	 (ZDF 7.11.1997)

 8.05	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Horrorgeschichten
	 (ZDF 17.11.1997)

 8.15	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Risiken und Nebenwirkungen
	 (ZDF 18.11.1997)

 8.30	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Monsterriegel, die dritte
	 (ZDF 19.11.1997)

 8.40	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Elvis
	 (ZDF 20.11.1997)

 8.55	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Wenn man vom Teufel spricht
	 (ZDF 21.11.1997)

 9.05	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 M wie Mörder
	 (ZDF 24.11.1997)

 9.20	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Hochzeit mit Hindernissen
	 (ZDF 25.11.1997)

 9.30	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Hallo Schwester
	 (ZDF 26.11.1997)

 9.45	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Nachhilfestunden
	 (ZDF 27.11.1997)

 9.55	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Lenni da Vinci
	 (ZDF 28.11.1997)

 10.10	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Kommt ein Messer geflogen
	 (ZDF 1.12.1997)

 10.25	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Pickel-Probleme
	 (ZDF 2.12.1997)

 10.35	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Altersprobleme
	 (ZDF 3.12.1997)

 10.50	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Falscher Schein
	 (ZDF 5.9.1998)

 
 
11.00	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Franzi und Freddy
	 (ZDF 6.9.1998)

 11.15	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Nichtgeburtstag
	 (ZDF 8.12.1997)

 11.25	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Die Hauptrolle
	 (ZDF 9.12.1997)

 11.40	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Zahnweh
	 (ZDF 12.9.1998)

 11.50	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Die Gedanken sind frei
	 (ZDF 13.9.1998)

 12.05	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Schon die alten Römer
	 (ZDF 12.12.1997)

 12.20	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Geisterjäger
	 (ZDF 19.9.1998)

 12.30	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Alpträume
	 (ZDF 16.12.1997)

 12.45	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Modell 1377
	 (ZDF 17.12.1997)

 12.55	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Ein Fall von Liebe
	 (ZDF 18.12.1997)

 13.10	 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
	 Wer bin ich?
	 (ZDF 19.12.1997)

 13.20	 Monster House

 14.45	 Hugo Cabret
	 (Hugo)

 16.40	 Die Schöne und das Biest
	 (La Belle et la Bête)

	 Belle 	 	Léa Seydoux 
	 Biest/Prinz 	 	Vincent Cassel 
	 Belles Vater 	André Dussollier 
	 Prinzessin 	 	Yvonne Catterfield 
	 Perducas 	 	Eduardo Noriega 

	 Regie: Christophe Gans
	 Frankreich/Deutschland 2014
Im Streaming: 14. Mai 2026, 18.25 Uhr bis 13. Juni 2026 


 18.25	 Seelen
	 (The Host)

	 Melanie Stryder 	 Saoirse Ronan 
	 Jared Howe 	 Max Irons 
	 Ian O'Shea 	 Jake Abel 
	 Jeb Stryder 	 William Hurt 
	 Die Sucherin 	 Diane Kruger 

	 Regie: Andrew Niccol
	 USA 2013
Im Streaming: 14. Mai 2026, 20.20 Uhr bis 13. Juni 2026 


(Die Spielfilme „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ und „Ghostbusters II“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) 


Freitag, 15.05. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 5.55	 Terra Xpress
	 Abenteuer Küste – Neustart am Meer
	 (vom 27.1.2023)
	 

(Die Sendung „Terra Xpress: Gesundes Land und besser leben“ entfällt.) 


Woche 21/26 
Samstag, 16.05. 

Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 

 22.00	 Money Train

 23.40	 Insidious: Chapter 2							 (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026)

 1.20	 Insidious: Chapter 3 - Jede Geschichte hat einen Anfang				 (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026)

 2.45	 Tage des Donners
	 (Days of Thunder)
	 (von 20.15 Uhr)

 4.25	 Alex Rider
	 Surfen
	 Britische Agentenserie
	 (vom 7.12.2022) 


 
 5.05	 Alex Rider
	 Jagd
	 Britische Agentenserie
	 (vom 7.12.2022) 

 
5.55	 Terra Xplore
-6.15	 Stereotype: So urteilst du unbewusst über andere
	 (vom 6.2.2026)
	 Deutschland 2025


(Die Spielfilme „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ und „Ghostbusters II“ entfallen.)

Pressekontakt:

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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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