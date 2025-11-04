NITRO

Advent, Advent, das Drehbuch brennt

#SchleFaZ kehrt mit vier Episoden bei NITRO und auf RTL+ aus der Staffelpause zurück

Nach sechs Wochen schöner Filme wird's endlich wieder festlich schlimm: Die zweite Staffel von "#SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" legt mit vier Adventsfolgen nach - und setzt damit eine liebgewonnene Tradition fort, die bei der treuen Fangemeinde längst Kultstatus genießt. Ab 28. November gibt es jeden Freitag gegen 22:10 Uhr eine Folge bei NITRO und bereits vorab auf RTL+ im Stream. Eine Bescherung ganz im Sinne der gepflegten Geschmacklosigkeit!

So beschreiben Oliver Kalkofe und Peter Rütten selbst die vier cineastischen Totalausfälle, die den diesjährigen Advent besonders wenig besinnlich machen:

Freitag, 28.11.: "Fighter Gang" (1981)

Ein Wissenschaftler, der aus Kartoffeln Super-Benzin herstellen kann und dabei zufällig auch noch einen Knollen-Hypnose-Saft erfand, wird von einem verrückten Sektenführer entführt, der mit einer Armee willenloser Elite-Kämpfer die Weltherrschaft erringen will - so weit, so #SchleFaZ! Aber zum Glück haben wir ja die Fighter Gang, die mit Faust, Fuß und Handkante für Gerechtigkeit sorgt und sich aufmacht, um den genialen Potatoe-Professor zu befreien und unser aller Freiheit zu bewahren. Ein genial durchgeknallter Premium-Action-Hirnfick erster #SchleFaZ-Güte - den darf man wirklich nicht verpassen!

Freitag, 05.12.: "Shadowchaser" (1992)

Schwer bewaffnete Terroristen unter der Führung des eiskalten Super-Androiden Romulus bringen ein Hochhaus-Hospital in ihre Gewalt und nehmen unter anderem die Tochter des US-Präsidenten als Geisel. Unser Held Dasilva wird vom FBI irrtümlich für den Klinikarchitekten gehalten, den man wegen Mordes zu lebenslanger Tiefkühl-Haft verurteilt hat. In Wirklichkeit ist er aber ein ehemaliger Football-Profi, der lediglich mal einen Mann in einer Bar erschlagen hat. Also: Kann Dasilva nach dem Auftauen den gestörten Militär-Androiden und seine Schergen aufhalten? Die Antwort kennt ihr erst nach diesem wahrlich wagemutigen "Die Hard"/"Terminator"-Rip-off.

Freitag, 12.12.: "Der Schrecken aus der Meerestiefe" (1966)

Der Titel ist Programm, denn in den tiefsten Tiefen unserer Weltmeere lauert der Schrecken! In diesem Fall ein außerirdisches Amphibien-Monster mit schillernder Schuppenhaut, gruseligen Glotzaugen und Irokesenscheitelflosse, das unbarmherzig eine unschuldige Unterwasser-Forschungsstation attackiert und höchstwahrscheinlich anschließend auch noch die Menschheit auslöschen will. Eine wundervoll altmodische Monster-Trash-Granate in Farbe aus den gemütlichen 60ern - und außerdem der offizielle Weihnachtsfilm unserer bescheuert-besinnlichen Adventsstaffel! Ho-Ho-Ho!

Freitag, 19.12.: "Der Clown - Tag der Vergeltung" (2005) als Jubiläumsfolge - insgesamt bereits die 175. #SchleFaZ-Episode!

2005 plante man die spektakuläre Rückkehr des RTL-Clowns auf die große Leinwand - und nahm dafür mal locker acht Millionen Euro in die Hand, um es richtig krachen zu lassen! Dabei explodierte aber leider auch das Drehbuch und die Kinos blieben leer - aber wir spendieren dem traurigen Clown nun 20 Jahre später sein großes TV-Comeback. Und sogar die Hauptdarsteller Sven Martinek und Eva Habermann sind dabei, um uns bei der wissenschaftlichen Einordnung des Machwerks zu unterstützen. Ein explosiver und überaus würdiger Rohrkrepier zur Feier von 175 Folgen #SchleFaZ!

Mit "Inside #SchleFaZ" kommt nun auch die offizielle Doku-Serie zum Format ins lineare Fernsehen: Begleitend zu den neuen Adventsfolgen läuft jeweils im Anschluss an die TV-Ausstrahlung die passende Doku-Episode - mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen, persönlichen Kommentaren von Olli und Peter und jeder Menge kuriosem Zusatzwissen rund um die gezeigten Filme. Für das große Jubiläum und zugleich Staffelfinale mit "Der Clown - Tag der Vergeltung" gibt es sogar ein Doku-Double-Feature. Alle weiteren Folgen der Doku-Serie sind exklusiv auf RTL+ verfügbar.

"#SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" wird von KALK TV (Produzenten Oliver Kalkofe und Jörg Strombach) unter der Regie von Jana König in Berlin produziert.

