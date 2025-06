Jahreszeiten Verlag, MERIAN

Rooftops, Terrassen, Eiscafés, Festivals: Merian feiert den Sommer in Hamburg

Neue Ausgabe des Reisemagazins Merian mit 30-Seiten-Special "Sommer in Hamburg"

Auch im Heft: Coolcation-Ziele in Europa, von Madeira bis Wales

Vielreisende wie der Journalist und Autor Constantin Schreiber, Starkoch Tim Raue und Designerin Rosa Esteva erzählen von ihren liebsten Reisezielen

Mit seiner neuen Ausgabe macht das Reisemagazin Merian Lust auf Ziele wie die Amalfiküste, Slowenien, Südtirol, Hollywood, Monaco und Kenia - und lädt ein zum perfekten Sommer in Hamburg. In einem umfangreichen Special präsentiert die Redaktion die schönsten Plätze für warme Tage und Nächte in der Hansestadt: Terrassen mit Blick auf die Alster, ihre Kanäle und die Elbe, versteckte Stadtstrände, preisgekrönte Eisdielen. Auf insgesamt 30 Seiten präsentiert Merian die besten Genussadressen im ganzen Stadtgebiet, verrät die gastronomischen Lieblinge im Viertel und wo der Sonnenuntergang am schönsten ist.

Wo gibt es den besten Fisch, die beste Weltküche, welche Kneipen-Pioniere sollte man diesen Sommer auf jeden Fall besuchen und wo unbedingt frühstücken gehen? Auch der Koch und Merian-Gourmet-Guide Olaf Deharde war an dem Heimspiel beteiligt. Der gebürtige Hamburger und vielfach ausgezeichnete weltreisende Fotograf Michael Poliza zeigt in seiner Foto-Kolumne "Poliza's Best" dieses Mal eines seiner liebsten Hamburg-Fotos. Ein Porträt der Gastronomin Franca Cuneo, Wirtin in vierter Generation in der Davidstraße, rundet den Schwerpunkt ab.

Mit zusätzlichen Inhalten wird er erweitert auf merian.de.

In Hamburg und Umgebung kommt die neue Merian-Ausgabe mit einem eigenen Hamburg-Cover in den Handel (#2/2025, ab 6. Juni).

Ein weiterer Schwerpunkt im neuen Merian ist einer der größten Reisetrends: Coolcation. Mit ihm werden die Küsten Skandinaviens, die Seen Österreichs und die Natur Großbritanniens zu immer begehrteren Destinationen. Die Redaktion stellt einige ihrer liebsten "25-Grad-Ziele" vor, darunter das Multitalent Wales mit seinen Traumstränden und geschichtsträchtigen Burgen und Madeiras lässige Hauptstadt Funchal. Jede Destination wird durch einen sorgfältig kuratierten Service mit den besten Tipps zu Hotels, Restaurant und besonderen Erlebnissen ergänzt.

"Der neue Merian steckt voller Hamburg-Liebe und beweist, dass sich Reiseträume manchmal vor der eigenen Haustür erfüllen", freut sich Chefredakteurin Tinka Dippel. "Unsere Leserinnen und Leser können sich aber auch wie immer mit hochwertigen Bildern und Geschichten in Städte und Länder in den unterschiedlichsten Ecken der Welt beamen. Mein persönlicher Überraschungshit dieser Ausgabe ist Kenias Hauptstadt Nairobi."

