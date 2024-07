Eurojackpot

Eurojackpot-Tipper aus Skandinavien teilen sich den Jackpot

Jeweils 21,3 Millionen Euro gehen nach Norwegen und Schweden

Münster (ots)

Die achte Jackpotphase des Jahres bei der Lotterie Eurojackpot ist beendet: Je ein Tipper aus Norwegen und Schweden teilen sich den Jackpot und gewinnen jeweils 21,3 Millionen Euro. Es ist bereits das dritte Mal in 2024, dass der Jackpot von mehreren Spielteilnehmern gleichzeitig geknackt wurde.

Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am vergangenen Freitag (26. Juli) wurden die Gewinnzahlen 7, 11, 22, 26, 46 sowie die beiden Eurozahlen 5 und 11 ermittelt. Zwei Spielteilnehmer konnten in den 19 teilnehmenden europäischen Ländern die korrekten sieben Zahlen auf ihrem Spielschein vorweisen. Beide Jackpotgewinne gehen nach Skandinavien in die Länder Norwegen und Schweden. Ihnen wird die Gewinnsumme von jeweils 21.343.939,10 Euro ausgezahlt.

Achter Jackpot des Jahres

Zum achten Mal wurde in diesem Jahr damit der Jackpot geknackt. Dabei wurde er zum dritten Mal von mehreren Tippern gleichzeitig getroffen. Dies war auch am 23. Februar (jeweils ca. 15,5 Millionen Euro nach Baden-Württemberg und Schweden) und am 23. April (jeweils 60 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen und Slowenien) der Fall. In 2023 gab es dagegen bei insgesamt 16 Jackpots ausschließlich Einzelgewinner.

Sieben weitere Hochgewinner

Bei der Ziehung am 26. Juli gibt es im zweiten Rang sieben weitere Tipper, die Hochgewinne im sechsstelligen Bereich erzielen konnten. Jeweils 280.974,60 Euro werden in Baden-Württemberg, Brandenburg, Schweden, Estland, Finnland, der Tschechischen Republik und Polen ausgezahlt.

Nächste Ziehung am Dienstag

Am Dienstag (30. Juli) startet der Eurojackpot erneut bei zehn Millionen Euro in die nächste Jackpotphase. Die Spielteilnahme ist zur letzten Ziehung des Monats Juli am Ziehungstag bis 19 Uhr in den Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.eurojackpot.de möglich.

Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell