WDR Westdeutscher Rundfunk

1LIVE kickt Elfer-Meisterschaft in Mönchengladbach

Köln (ots)

Die UEFA EURO 2024 hat den Sektor bald voll im Griff. Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln freuen sich Host Cities zu sein. Und nun kommt auch auf Mönchengladbach ein ganz besonders Event zu: Die 1LIVE Elfer-Meisterschaft.

1 Torwart, 5 Schützen, nur ein Sieger! Am Freitag, 07. Juni 2024 spielt 1LIVE ein Elfmeter-Turnier auf dem Marktplatz in Mönchengladbach-Rheydt ab 14 Uhr. Rund 20 Teams treten gegeneinander an. Mit dabei ist auch ein eigenes Team von 1LIVE. Das Spielkonzept ist ein klassisches Elfmeterschießen zwischen zwei Teams. 5 Schüsse auf das Tor pro Team im Wechsel. Das Sieger-Team gewinnt Tickets zum letzten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland am selben Abend.

Das 1LIVE-Team:

Olli Briesch (1LIVE Moderator)

Ron Kühler (1LIVE Moderator)

Freddie Schürheck (1LIVE Moderatorin)

Linda Reitinger (1LIVE Moderatorin)

Niklas Potthoff (1LIVE Reporter/Redakteur)

Maria Ziffy (Comedienne u.a. 1LIVE Hörsaalcomedy Tour 2024)

Assane Badiane (Comedien u.a.1LIVE Hörsaalcomedy Tour 2024)

Am 14. Juni startet die dann UEFA EURO dann offiziell. Am 15. Juni überträgt erstmals die ARD. Alle Infos zur Berichterstattung finden Sie hier: https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2024/06/uebersicht_uefa_euro_2024.html

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell