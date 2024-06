Live-Acts mit Haltung, Vibes aus der ganzen Welt / COSMO Festival am 8. Juni in Dortmund

Langenberg (ots) - Aufgrund von Arbeiten am Sender Langenberg wird am 05. Juni in der Zeit von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr der Empfang in den Gebieten Rhein Ruhr und Köln/Bonn kurzzeitig beeinträchtigt bzw. unterbrochen sein. Betroffen sind folgende Kanäle und Programme: Zwischen 11:00 und 17:00 Uhr DAB+ Kanal 11D 1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC / BL / ML / OW / RG / RL / RR / SW), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, ...

