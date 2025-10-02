Ralf Schmitz GmbH

RALF SCHMITZ bestellt Roman Pastoors als neuen Geschäftsführer

Düsseldorf/Köln/Berlin/Hamburg/Kempen (ots)

Roman Alexander Pastoors verstärkt seit dem 1. September 2025 das Familienunternehmen RALF SCHMITZ GmbH als neuer Geschäftsführer.

Herr Pastoors war drei Jahre, zuletzt als Associate, bei der Bank of America im Investmentbanking tätig und arbeitete vorrangig im Bereich Fusionen und Übernahmen. Zuvor schloss er sein Studium an der HHL Leipzig und der ESCP Paris mit dem Master of Science in Management ab.

Bereits während seines dualen Bachelorstudiums arbeitete Herr Pastoors dreieinhalb Jahre für RALF SCHMITZ an den Standorten Düsseldorf, Berlin, Hamburg sowie Kempen und durchlief dabei alle Abteilungen des Unternehmens.

Seit September führt er nun den Bereich Finanzen mit den Abteilungen Finanzierung, Rechnungswesen, Steuern und Controlling sowie Personal und Organisation.

"Roman Pastoors bringt nicht nur umfangreiche Finanzexpertise mit, sondern versteht sich, gemeinsam mit mir, als Geschäftsführer des gesamten Unternehmens. Damit sehen wir uns den strategischen Herausforderungen der Zukunft gewachsen", erklärt Dr.-Ing. Axel Martin Schmitz.

"Ich freue mich auf die Arbeit an der Schnittstelle von Strategie, Finanzen sowie Personal und auf die Möglichkeit, die Unternehmensentwicklung zu prägen", ergänzt Roman Pastoors.

Über RALF SCHMITZ GmbH

Das Traditionsunternehmen RALF SCHMITZ, dessen Ursprünge über 160 Jahre zurückliegen, ist noch immer familiengeführt. Seit 1864 setzt man auf eine Vielzahl feiner Details und handwerkliche Perfektion, um bewohnbare Gesamtkunstwerke zu bauen.

"Wir stehen für traditionelle Architekturen, die an über Jahrhunderte gültige Parameter anknüpfen, ohne unreflektiert zu historisieren," so Dr.-Ing. Axel Martin Schmitz, Geschäftsführender Gesellschafter.

Mit Standorten in Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg und Kempen ist RALF SCHMITZ bundesweit vertreten. Das Unternehmen sucht kontinuierlich Grundstücke und Immobilien in hervorragenden Lagen zur Realisierung neuer Projekte und setzt dabei auf nachhaltige Wertschöpfung, Exklusivität und architektonische Beständigkeit.

