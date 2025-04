Ralf Schmitz GmbH

Baustart in Berlin-Schmargendorf: Neubauensemble mit klassischer Architektur in der Kissinger Straße 3,4,5

In einem der traditionsreichsten Quartiere Berlins hat der Bau eines neuen Wohnensembles begonnen: An der Kissinger Straße 3-5 in Schmargendorf entstehen 37 elegante Eigentumswohnungen, darunter vier großzügige Penthouses. Der Verkaufsstart ist bereits erfolgt.

Verantwortlich für den Entwurf ist das vielfach ausgezeichnete Berliner Büro Sebastian Treese Architekten, das seit über einem Jahrzehnt mit dem Projektentwickler RALF SCHMITZ zusammenarbeitet. Treese steht für eine neue Generation klassischer Architekten, die zeitlose Stadtbaukunst mit modernen Anforderungen verbindet. 2021 wurde er mit dem renommierten Driehaus-Preis ausgezeichnet.

Das Ensemble interpretiert die Reformarchitektur Berlins in zeitgenössischer Form: Ziergiebel, Gauben, Erker und Loggien greifen die historische Formsprache auf und übersetzen sie in eine neue städtebauliche Präsenz - mit Liebe zum Detail und höchster Handwerksqualität.

Dr. Axel Martin Schmitz, geschäftsführender Gesellschafter von RALF SCHMITZ, betont: "Die Kissinger Straße ist für uns ein Bekenntnis zur klassischen Baukultur - und zugleich unser erster Neubau in Schmargendorf. Wir errichten Häuser, die ihre Umgebung nicht überformen, sondern vervollständigen - mit Respekt vor dem Ort, architektonischer Klarheit und hohem Anspruch an Material, Proportion und Werthaltigkeit."

Mit Wohnflächen von 75 bis 278 Quadratmetern bietet das Ensemble neun unterschiedliche Wohnungstypen - für ganz verschiedene Wohnbedürfnisse. Auch die gemeinschaftlichen Bereiche setzen auf Qualität und Charakter. Im rückwärtigen Teil entsteht ein aufwendig gestalteter Hofgarten, der an die Gartenstadt-Idee der Umgebung anknüpft. Eine ehemalige Remise wird zu einem stilvollen Gym für die Hausbewohner umgebaut. Zudem gibt es einen großzügigen Fahrradraum mit 103 Stellplätzen und eine Tiefgarage im Untergeschoss. www.ralfschmitz.com/berlin/kissinger-strasse-4-schmargendorf

Über die RALF SCHMITZ GmbH

Das Traditionsunternehmen RALF SCHMITZ, dessen Ursprünge fast 160 Jahre zurückliegen, ist noch immer familiengeführt. Seit 1864 steht das Unternehmen für die gleichen Werte: das Entwickeln und Bauen hochwertiger Wohnimmobilien auf exklusiven Grundstücken - auf der Grundlage einer Baukultur von höchster handwerklicher Perfektion, die bewohnbare Gesamtkunstwerke erschafft. "Wir stehen für klassische Architekturen, die an Jahrhunderte gültige Parameter anknüpfen, ohne unreflektiert zu historisieren", so der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Axel Martin Schmitz. RALF SCHMITZ ist bundesweit an fünf Standorten aktiv: Düsseldorf, Kempen, Berlin, Hamburg und seit Kurzem auch Köln. www.ralfschmitz.com

