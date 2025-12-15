Börsenmedien AG

Wertpapierhandel direkt aus den Finanzmedien heraus: Börsenmedien AG integriert Trading-as-a-Service von brokerize

Kulmbach (ots)

Die Börsenmedien AG hat das Trading-as-a-Service-Angebot der brokerize GmbH in ihre digitalen Angebote integriert. Für die Leser und Nutzer bedeutet das, dass sie künftig von einer nahtlosen Handelsinfrastruktur profitieren und direkt aus Artikeln, Listen oder Kursübersichten heraus Transaktionen durchführen können.

Die Börsenmedien AG, das führende Medienhaus für Finanzinformationen im deutschsprachigen Raum, integriert ab sofort das Trading-as-a-Service-Angebot der brokerize GmbH. Damit können Leser und Nutzer der verschiedenen digitalen Angebote der Börsenmedien AG künftig direkt aus den Inhalten heraus bei angebundenen Onlinebrokern handeln - ohne Medienbruch und ohne Plattformwechsel.

Die Kooperation verbindet hochwertige Börsenredaktion mit nahtloser Handelsinfrastruktur. Anleger erhalten so die Möglichkeit, auf Basis redaktioneller Analysen, Nachrichten und Marktüberblicke unmittelbar zu reagieren und Wertpapiertransaktionen komfortabel auszuführen.

Direkter Handel ohne Umwege

Mit der Integration der Multi-Brokerage-API von brokerize wird der Weg vom Informations- zum Handelsmoment deutlich verkürzt: Nutzer können auf Informationen aus Artikeln, Listen oder Kursübersichten sofort reagieren und handeln, ohne sich separat bei ihrem Broker einloggen oder in die jeweilige App wechseln zu müssen. WKNs oder ISINs müssen nicht mehr kopiert werden - der Orderprozess startet direkt aus dem Kontext des Inhalts heraus.

Darüber hinaus werden - je nach Broker-Anbindung - Depotbestände und Orderdetails im jeweiligen Umfeld übersichtlich angezeigt. So behalten Anleger sowohl ihre Informationsquellen als auch ihre Investitionen an einem Ort im Blick.

Starke Verbindung aus Redaktion und Infrastruktur

"Unsere Leserinnen und Leser erwarten heute nicht nur exzellente Informationen, sondern auch Geschwindigkeit und Einfachheit in der Umsetzung ihrer Entscheidungen", sagt der aufseiten der Börsenmedien AG für diese Kooperation verantwortliche Managing Director David Pieschel. "Mit brokerize schaffen wir eine direkte Brücke von der Analyse zum Trade - ohne Reibungsverluste und mit maximalem Komfort für unsere Nutzer."

Auch aus Sicht von brokerize setzt die Partnerschaft ein starkes Signal für die nächste Generation digitaler Finanzangebote: "Trading muss dort stattfinden, wo Anlageentscheidungen entstehen - und das ist zunehmend im redaktionellen und datengetriebenen Umfeld der Fall", erklärt Jakob Horn, Geschäftsführer der brokerize GmbH. "Mit der Börsenmedien AG gewinnen wir einen Partner, der für Qualität, Reichweite und echte Investment-Relevanz steht."

Die Börsenmedien AG erweitert damit ihr digitales Ökosystem um eine zentrale Funktionalität, die Informationen und Trading enger zusammenführt.

Roll-out und Ausblick

Der Trading-Service wird schrittweise in die digitalen Angebote der Börsenmedien AG ausgerollt. Ziel ist es, den Nutzern ein einheitliches und besonders niedrigschwelliges Handelserlebnis zu ermöglichen - unabhängig davon, welchen Broker sie nutzen.

Über die Börsenmedien AG:

Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen Deutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro am Sonntag und €uro - bietet das Medienhaus das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Zahlreiche Fachdienste und mehrere Digitalplattformen, darunter DER AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene Website Finanztreff.de sowie deraktionaer.de und boerse-online.de bescheren dem Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz. Über 100 Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach, München, Frankfurt am Main und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen.

