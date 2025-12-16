PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Pressefreiheit ist unverzichtbar - Deutsche Welle verdient unsere Solidarität

Pressefreiheit ist unverzichtbar - Deutsche Welle verdient unsere Solidarität
  • Bild-Infos
  • Download

Berlin (ots)

Die SPD-Bundestagsfraktion kritisiert die Entscheidung der russischen Generalstaatsanwaltschaft, die Deutsche Welle als "unerwünschte Organisation" einzustufen. Dieser Schritt ist ein schwerwiegendes Signal für die Einschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit in Russland.

Martin Rabanus, kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion:

"Unabhängige Medien sind ein Grundpfeiler jeder offenen Gesellschaft. Die Deutsche Welle leistet seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur internationalen Informationsfreiheit. Wir erwarten, dass internationale Verpflichtungen zum Schutz der Pressefreiheit respektiert werden.

Seit März 2022 wird die Deutsche Welle in Russland als 'ausländischer Agent' geführt. Mit der aktuellen Einstufung drohen russischen Bürgerinnen und Bürgern nun sogar harte Strafen für den Kontakt zu DW-Journalisten. Darunter kann bereits das Teilen von Videos oder Texten in sozialen Netzwerken fallen. Die SPD-Bundestagsfraktion sieht darin eine besorgniserregende Entwicklung, die den Austausch von Informationen weiter erschwert.

Die SPD-Bundestagsfraktion ruft die Bundesregierung und die Europäische Union dazu auf, sich weiter für die Arbeit unabhängiger Medien einzusetzen und den Schutz von Journalistinnen und Journalisten weltweit zu stärken. Wir stehen solidarisch an der Seite der Deutschen Welle und aller Medienschaffenden, die sich für freie Berichterstattung engagieren."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle -

Telefon: (030) 227 - 52282
E-Mail: pressestelle@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 11.12.2025 – 10:58

    Kinderrechte dürfen nicht vom Wohnort abhängen

    Berlin (ots) - Der am 11.12.2025 veröffentlichte Kinderrechte-Index 2025 zeigt deutlich: Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ist weiterhin unzureichend und hängt stark vom Wohnort der Kinder und Jugendlichen ab. Jasmina Hostert, SPD-Sprecherin der AG Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend: "Bei der Umsetzung von zentralen Rechten für Kinder ist in allen Bundesländern leider immer noch ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:19

    Kritische Stimmen schützen: Einschüchterungsklagen stoppen

    Berlin (ots) - Das Bundeskabinett hat heute den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Anti-SLAPP-Richtlinie der Europäischen Union (Richtlinie (EU) 2024/1069) beschlossen. SLAPP steht für Strategic Lawsuits Against Public Participation - strategische Klagen, die darauf abzielen, Personen wegen ihrer öffentlichen Beteiligung einzuschüchtern und sie von kritischer Berichterstattung oder zivilgesellschaftlichem Engagement ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren