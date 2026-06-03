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ZDFneo PW 28/2026 - Programmänderung ab 08.07.2026

Mainz (ots)

Woche 28/26

Mittwoch, 08.07.

Bitte Programmänderung beachten:

5.15 The Rookie

Der Schuss

(vom 11.6.2026)

John Nolan Nathan Fillion

Angela Lopez Alyssa Diaz

Seargeant Wade Grey Richard T. Jones

Lucy Chen Melissa O'Neill

Tim Bradford Eric Winter

Nyla Harper Mekia Cox

Wesley Evers Shawn Ashmore

Bailey Nune Jenna Dewan

Celina Juarez Lisseth Chavez

Miles Penn Deric Augustine

und andere

Musik: Jordan Gagne

Buch: Alexi Hawley, Madleine Coghlan, Nick Hurwitz

Regie: Alexi Hawley

USA 2024

Im Streaming: 9. Juli 2026, 06.00 Uhr bis 8. August 2026

5.55 The Rookie

-6.40 The Watcher

(vom 11.6.2026)

John Nolan Nathan Fillion

Angela Lopez Alyssa Diaz

Seargeant Wade Grey Richard T. Jones

Lucy Chen Melissa O'Neill

Tim Bradford Eric Winter

Nyla Harper Mekia Cox

Wesley Evers Shawn Ashmore

Bailey Nune Jenna Dewan

Celina Juarez Lisseth Chavez

Miles Penn Deric Augustine

und andere

Musik: Jordan Gagne

Buch: Natalie Callaghan, Madeleine Coghlan, Nick Hurwitz

Regie: Bill Roe

USA 2024

Im Streaming: 8. Juli 2026, 06.40 Uhr bis 7. August 2026

(Die Sendungen „Schuld & Sühne mit Paulina Krass“ um 5.10 Uhr und 5.55 Uhr entfallen.)

Woche 29/26

Freitag, 17.07.

Bitte Programmänderung beachten:

5.35 The Rookie

-6.15 Out of the Box

(vom 18.6.2026)

John Nolan Nathan Fillion

Angela Lopez Alyssa Diaz

Seargeant Wade Grey Richard T. Jones

Lucy Chen Melissa O'Neill

Tim Bradford Eric Winter

Nyla Harper Mekia Cox

Wesley Evers Shawn Ashmore

Bailey Nune Jenna Dewan

Celina Juarez Lisseth Chavez

Miles Penn Deric Augustine

und andere

Musik: Jordan Gagne

Buch: Jenny Lynn, Madeleine Coghlan, Nock Hurwitz

Regie: Tessa Blake

USA 2024

Im Streaming: 18. Juli 2026, 06.15 Uhr bis 17. August 2026

(Die Sendungen „Frag den Lesch“ und „Faszination Erde – mit Dirk Steffens“ entfallen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

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