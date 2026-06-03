ZDFneo PW 28/2026 - Programmänderung ab 08.07.2026
Mainz (ots)
Woche 28/26
Mittwoch, 08.07.
Bitte Programmänderung beachten:
5.15 The Rookie
Der Schuss
(vom 11.6.2026)
John Nolan Nathan Fillion
Angela Lopez Alyssa Diaz
Seargeant Wade Grey Richard T. Jones
Lucy Chen Melissa O'Neill
Tim Bradford Eric Winter
Nyla Harper Mekia Cox
Wesley Evers Shawn Ashmore
Bailey Nune Jenna Dewan
Celina Juarez Lisseth Chavez
Miles Penn Deric Augustine
und andere
Musik: Jordan Gagne
Buch: Alexi Hawley, Madleine Coghlan, Nick Hurwitz
Regie: Alexi Hawley
USA 2024
Im Streaming: 9. Juli 2026, 06.00 Uhr bis 8. August 2026
5.55 The Rookie
-6.40 The Watcher
(vom 11.6.2026)
John Nolan Nathan Fillion
Angela Lopez Alyssa Diaz
Seargeant Wade Grey Richard T. Jones
Lucy Chen Melissa O'Neill
Tim Bradford Eric Winter
Nyla Harper Mekia Cox
Wesley Evers Shawn Ashmore
Bailey Nune Jenna Dewan
Celina Juarez Lisseth Chavez
Miles Penn Deric Augustine
und andere
Musik: Jordan Gagne
Buch: Natalie Callaghan, Madeleine Coghlan, Nick Hurwitz
Regie: Bill Roe
USA 2024
Im Streaming: 8. Juli 2026, 06.40 Uhr bis 7. August 2026
(Die Sendungen „Schuld & Sühne mit Paulina Krass“ um 5.10 Uhr und 5.55 Uhr entfallen.)
Woche 29/26
Freitag, 17.07.
Bitte Programmänderung beachten:
5.35 The Rookie
-6.15 Out of the Box
(vom 18.6.2026)
John Nolan Nathan Fillion
Angela Lopez Alyssa Diaz
Seargeant Wade Grey Richard T. Jones
Lucy Chen Melissa O'Neill
Tim Bradford Eric Winter
Nyla Harper Mekia Cox
Wesley Evers Shawn Ashmore
Bailey Nune Jenna Dewan
Celina Juarez Lisseth Chavez
Miles Penn Deric Augustine
und andere
Musik: Jordan Gagne
Buch: Jenny Lynn, Madeleine Coghlan, Nock Hurwitz
Regie: Tessa Blake
USA 2024
Im Streaming: 18. Juli 2026, 06.15 Uhr bis 17. August 2026
(Die Sendungen „Frag den Lesch“ und „Faszination Erde – mit Dirk Steffens“ entfallen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
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