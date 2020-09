ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 7. September 2020

Mainz (ots)

Woche 41/20 Dienstag, 06.10. Bitte Programmänderung beachten: 2.10 Heldt Killtube (ZDF 20.9.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Emily Lili Budach Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Flo Tilman Pörzgen Luca Limoni Daniele Rizzo Ralf Elmau Oliver Fleischer und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Till Müller Buch: Mike Viebrock, Enno Reese, Lorenz Lau-Uhle Regie: Heinz Dietz Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 2.55 Heldt Falschgeld (ZDF 27.9.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Dennis Jascha Baum Doris Kloppke Katy Karrenbauer Alexander Nehrsbach Louis Held Hanno Schultz Stephan Alexander Tölle Anwalt Mommsen Rainer Laupichler und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Till Müller Buch: Sabine Glöckner, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Heinz Dietz Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 3.40 Heldt Besuch aus dem Jenseits (ZDF 4.10.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Julia Tietz Ina Paule Klink Simone Petri Luise Bähr Andreas Bender Matthias Weidenhöfer und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Till Müller Buch: Marko Lucht, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Heinz Dietz Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 4.25 Heldt Dat Fenster nach'm Hof (ZDF 11.10.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Mario Korthals Steffen Will Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Julia Tietz Ina Paule Klink und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Till Müller Buch: Marcus Raffel, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Heinz Dietz Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 5.10 Heldt In geheimer Mission (ZDF 18.10.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Julia Tietz Ina Paule Klink Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Uwe Herbst Hansjürgen Hürrig Anwalt Teppenborn Martin Armknecht und andere Musik: Stephan Massimo Buch: Marko Lucht, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Christoph Eichhorn Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 5.50 Heldt -6.35 Und täglich stirbt das Kuscheltier (ZDF 25.10.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Julia Tietz Ina Paule Klink Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Claudia Meisner Katja Studt Angela Mertens Tatjana Kästel René Schwartz Matthias Brüggenolte Matthias Raschke Marco Matthes Alberto Max Tuveri Willi Reiner Wagner und andere Musik: Stephan Massimo Buch: Gerd Lurz, Peter Ackermann-Laubenstein, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Christoph Eichhorn Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 (Die Sendungen "Supertalent Mensch II" um 2.10 Uhr und 2.55 Uhr, "Auf die Größe kommt es an - Riesen", "Auf die Größe kommt es an - Zwerge", "Terra Xpress", "Die glorreichen 10" sowie "Rätselhafte Phänomene" entfallen.) Woche 42/20 Dienstag, 13.10. Bitte Programmänderung beachten: 2.10 Heldt Der Sechser im Lotto (ZDF 1.11.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Thomas Marowski Jesse Albert Bianca Marowski Ellenie Salvo González Sonja Wanderscheid Annette Mayer Marco "Kante" Keimer Jean-Claude Knobbe und andere Musik: Stephan Massimo Buch: Monika Sandmann, Dirk Udelhoven, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Christoph Eichhorn Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 2.55 Heldt Vom Umtausch ausgeschlossen (ZDF 8.11.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Emily Lili Budach Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Jonas Sandner Leon Seidel Bruno Zahn Sascha Reimann Nelly van der Weck Dorkas Kiefer Sibylle Sandner Jule Gartzke Dr. Thomas Mücke Guido Lambrecht Elke Palass Cornelia Ivancan Claas Sandner Robert Dölle und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Michael Clayton Buch: Katja Töner, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Stefan Bühling Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 3.40 Heldt Mord verjährt nicht (ZDF 15.11.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Carlo Felix Vörtler Hannah Holle (jung) Kyra Sophia Kahre Jonas Beeker Max Befort Prof. Weingarten Siemen Rühaak Oliver Tusch Moritz Lindbergh Herbert Beeker Gerhard Fehn Prof. Weingarten (jung) Nikolaus M. Benda Oliver Tusch (jung) Ben Bonta Arthur Brenner Martin Glade und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Michael Clayton Buch: Sabine Glöckner, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Stefan Bühling Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 4.20 Heldt Die Entführung (ZDF 22.11.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Julia Tietz Ina Paule Klink Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Emily Lili Budach und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Michael Clayton Buch: Lorenz Lau-Uhle Regie: Stefan Bühling Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 5.05 Heldt Nachbarschaftswache (ZDF 29.11.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Achmed Yunus Cumartpay und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Thomas Schinz Buch: Lorenz Lau-Uhle Regie: Nina C. Wolfrum Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 5.50 Heldt -6.35 Die Dinos sind los (ZDF 6.12.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will und andere Musik: Stephan Massimo Kamera: Michael Clayton Buch: Benjamin Biehn, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Stefan Bühling Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 (Die Sendungen "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1000", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1500", "Der große Anfang - 500 Jahre Reformation" um 3.35 Uhr, 4.20 Uhr und 5.05 Uhr sowie "Die glorreichen 10" entfallen.) Mittwoch, 14.10. Bitte Programmänderung beachten: 2.50 Heldt Die Lehrer, die ich rief (ZDF 13.12.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Mario Korthals Steffen Will Vera Hinze Barbara Philipp Dr. Specht Guntbert Warns und andere Schnitt: Lena Bieniek Musik: Stephan Massimo Kamera: Thomas Schinz Buch: Gerd Lurz, Peter Ackermann-Laubenstein, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Nina C. Wolfrum Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 3.30 Heldt Unter die Haut (ZDF 20.12.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Julia Tietz Ina Paule Klink Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Nadja Bollmann Simone Hanselmann Andreas Heitz Sascha Göpel Michael Bollmann Guido Broscheit Miriam Pfeiffer Susu Padotzke und andere Schnitt: Lena Bieniek Musik: Stephan Massimo Kamera: Thomas Schinz Buch: Iris Kobler, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Nina C. Wolfrum Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 4.20 Heldt Das Dings mit dem Dingens (ZDF 27.12.2017) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Julia Tietz Ina Paule Klink Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Otto Böhring Veit Stübner Jannika Montag Nele Kiper und andere Schnitt: Lena Bieniek Musik: Stephan Massimo Kamera: Thomas Schinz Buch: Martin Muser, Karolina Dombrowski, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Nina C. Wolfrum Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2017 5.05 Heldt Döner mit Biss (ZDF 3.1.2018) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Julia Tietz Ina Paule Klink Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Berat Özer Adnan Maral Cordula Melker Petra Kleinert und andere Schnitt: Clare Dowling Musik: Stephan Massimo Kamera: Michael Clayton Buch: Katja Töner, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Heinz Dietz Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2018 5.50 Heldt Wer hat den Größten? (ZDF 10.1.2018) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Emily Lili Budach Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will und andere Schnitt: Clare Dowling Musik: Stephan Massimo Kamera: Michael Clayton Buch: Gerd Lurz, Peter Ackermann-Laubenstein, Lorenz Lau-Uhle (Headautor) Regie: Heinz Dietz Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2018 (Die Sendungen "Marco Polo - Entdecker oder Lügner?", "Das Shakespeare-Rätsel", "Albrecht Dürer - Superstar" und "Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000" entfallen. Die Sendung "Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500" wird auf Donnerstag, 15.10.2020, verschoben.) Donnerstag, 15.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.35 Heldt Holland in Not (ZDF 17.1.2018) Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Achmed Yunus Cumartpay Carlo Felix Vörtler Mario Korthals Steffen Will Jan Kramer Gerben Tuin Carola König Christine Sommer Markus Wilkens Martin Baden Merle Tschauder Tina Amon Amonsen Stefanie Schröder Tina Seydel Johannes Korritke Sebastian Schlemmer Berat Özer Adnan Maral und andere Schnitt: Clare Dowling Musik: Stephan Massimo Kamera: Michael Clayton, Uwe Neumeister Buch: Lorenz Lau-Uhle Regie: Hartwig van der Neut Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2018 7.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 (vom 23.1.2016) Deutschland 2016 (Die Sendungen "Der große Anfang - 500 Jahre Reformation" um 6.35 Uhr und 7.15 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen.)

