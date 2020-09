ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 2. September 2020

Mainz (ots)

Woche 41/20 Donnerstag, 08.10. Bitte Programmänderung beachten: 5.55 Father Brown -6.35 Die Geister, die ich rief (vom 14.4.2015) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Sid Carter Alex Price Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Sullivan Tom Chambers Selina McKinley Poppy Drayton Charoltte McKinley Lizzy McInnerny Victor McKinley Andrew Havill Seht Wake Paul Warriner Sergeant Albright Keth Osborn und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Matt Carter Großbritannien 2014 (Die Sendung "Candice Renoir" entfällt.) Freitag, 09.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.35 Father Brown Der Wahnsinnigste von allen (vom 14.4.2015) Father Brown Mark Williams Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Sullivan Tom Chambers Dr. Walter Henshaw Adrian Rawlins Nurse Bridget Farrow Helen Lymbery Dorothy Underwood Laura Main Felix Underwood Peter Bramhill Jeremy Kenny Wyton und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Matt Carter Großbritannien 2014 7.20 Father Brown Der Hochmut der Familie Pryde (vom 21.4.2015) Father Brown Mark Williams Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Sullivan Tom Chambers Bunty Pryde Susannah Fielding Lady Lavinia Pryde Caroline Blakiston Jago Pryde Angus Imrie Sir St. John Pryde Richard Hope Alan Archer Robert Boulter Miss Audrey Diggle Marica Warren Arthur Danby Guy Williams und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Paul Gibson Großbritannien 2014 (Die Sendungen "The Rookie" um 6.45 Uhr und 7.35 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wie vorgesehen.) Woche 42/20 Samstag, 10.10. Bitte Programmänderung beachten: 5.05 Father Brown Im Schatten des Galgens (vom 21.4.2020) Father Brown Mark Williams Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Sid Carter Alex Price Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Sullivan Tom Chambers Violet Fernsley Emma Stansfield Etel Fernsley Susan Brown Archie Fernsley Adam Sopp Wilf Fernsley Joe Sims Charlie Denham Stuart Laing Sgt. Goodfellow John Burton und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Paul Gibson Großbritannien 2014 (Die Sendung "The Killer Inside" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 15.10. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert Deutschland 2020 5.05 Father Brown Der Fall Ambrosius (vom 28.4.2020) Father Brown Mark Williams Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Sid Carter Alex Price Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Sullivan Tom Chambers Flambeau John Light Father Ignatius Anton Lesser Prof. Hilary Ambrosius James Laurenson Verity Penhallick Sylvestra Le Touzel Bishop Talbot Malcolm Storry Jacob Spender Stephen Thompson Peter Ben Wilby und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Ian Barber Großbritannien 2014 5.50 Father Brown -6.35 Die Töchter Jerusalems (vom 28.4.2015) Father Brown Mark Williams Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Sid Carter Alex Price Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Sullivan Tom Chambers Father Roland Eager James Rastall PC Hywel Pugh Justin Edwards Dinah Fortescue Claire Higgins Judith Bunyon Annette Badland Vera Thimble Janet Henfrey und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Matt Carter Großbritannien 2014 (Die Sendungen "Candice Renoir" um 4.55 Uhr und 5.50 Uhr entfallen.) Freitag, 16.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.35 Father Brown Die drei Werkzeuge des Todes (vom 5.5.2015) Father Brown Mark Williams Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Sid Carter Alex Price Inspector Sullivan Tom Charmbers Alice Armstrong Alice Henley Sir Aaron Armstrong David Calder Peter Royce Andrew Knott Eddie Monk Nick Moran Jim Magnus Matthew Ashforde Hilda Magnus Lynne Verrall Sgt. Allbright Keith Osborn und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Paul Gibson Großbritannien 2014 7.20 Father Brown Des Tigers Bart (vom 5.5.2015) Father Brown Mark Williams Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Sid Carter Alex Price Lady Felicia Nancy Carroll Inspector Sullivan Tom Chambers Edward Gerard Simon Ginty Jia-Li Gerard Katie Leung Colonel Cecil Gerard Nicholas Jones Ada Gerard Emma Fielding Rupert Digby Tim Wallers Henri Chapél Philip Delancy Alice Armstrong Alice Henley und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Ian Barber Großbritannien 2014 (Die Sendungen "The Rookie" um 6.40 Uhr und 7.20 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wie vorgesehen.) ........................................................... 5.30 Father Brown -6.15 Auf Messers Schneide (vom 12.5.2015) Father Brown Mark Williams Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Sid Carter Alex Price Inspector Sullivan Tom Chambers Dr. Adam Crawford James Fleet Oona Crawford Maureen O'Connell John Tatton David Troughton Alfred Tatton Adam Long und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Matt Carter Großbritannien 2014 (Die Sendung "Sieben Kontinente - Ein Planet" entfällt.)

