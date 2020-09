ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 2. September 2020

Mainz (ots)

Woche 38/20 Samstag, 12.09. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderungen beachten: 23.40 Fear - Wenn Liebe Angst macht (Fear) 1.10 Wild Things (von 22.00 Uhr) 2.55 Das Netz 4.40 Father Brown Der Hammer Gottes (vom 28.4.2914) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Rev. Wilfred Bohun Adam Astill Elizabeth Barnes Bryony Afferson Simeon Barnes Barry Sloane und andere Buch: Tahsin Guner, Rachel Flowerday Regie: Ian Barber Großbritannien 2012 5.30 Father Brown Die fliegenden Sterne (vom 28.4.2014) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Sid Carter Alex Price Ruby Adams Amy Morgan James Trewlove Dan Fredenburgh Colonel Adams Julian Wadham und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Ian Barber Großbritannien 2012 (Die Sendungen "Abenteuer Freiheit" um 4.45 Uhr und 5.30 Uhr entfallen.) Sonntag, 13.09. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.20 Terra X Eine Erde - viele Welten Berge 7.05 Terra X Eine Erde - viele Welten Dschungel 7.50 Terra X Eine Erde - viele Welten Grasland 8.30 Terra X Eine Erde - viele Welten Städte 9.15 Terra X Eine Erde - viele Welten Inseln 10.00 Terra X Eine Erde - viele Welten Wüsten 10.45 Terra X Tabu - Verbotene Orte 11.30 Terra X Geheimbünde 1. Der Code der Illuminaten 12.15 Terra X Geheimbünde 2. Die Erben der Templer 12.55 Terra X Geheimbünde 3. Die Masken der Verschwörer 13.40 Terra X Abenteuer Freiheit Unterwegs auf der Seidenstraße 14.25 Terra X Abenteuer Freiheit Unterwegs am Polarkreis 15.10 Terra X Abenteuer Freiheit Unterwegs auf der Panamericana (Weiterer Ablauf ab 15.50 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 17.09. Bitte Programmänderung beachten: 5.55 Father Brown -6.45 Die falsche Form (vom 5.5.2014) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Sid Carter Alex Price Violet Parnassus Jennie Jacques Martha Quinton Ruth Gemmell Mr. Harris Simon Thorp Umesh Varma Ramon Tikaram Leonard Quinton Robert Cavanah und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Dominic Keavey Großbritannien 2012 (Die Sendung "Scott & Bailey" entfallt.) Woche 39/20 Samstag, 19.09. Bitte nochmalige Programmänderungen beachten: 4.00 Father Brown Der Mann im Baum (vom 5.5.2014) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Sid Carter Alex Price Franz Prepffler /Wilhelm Jonathan Sidgwick Annie Mace Katherine Dow Blyton Christy Nolan Steffan Rhodri Sgt. Allbright Keith Osborn und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Dominic Keavey Großbritannien 2012 4.45 Father Brown Das Auge Apollos (vom 12.5.2014) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Sid Carter Alex Price Kalon Michael Maloney Dominique Baxter Camilla Power Adam Watkins Ben Starr und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Regie: Matt Carter Großbritannien 2012 5.30 Terra Xpress -6.00 Invasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz (vom 23.10.2019) Deutschland 2019 (Die Sendungen "Killer Inside" um 4.05 Uhr und 4.50 Uhr entfallen.) Donnerstag, 24.09. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Father Brown -6.35 Die Braut Christi (vom 12.5.2014) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Sid Carter Alex Price Schwester Bonifatius Lorna Watson Schwester Augustus Penny Downie Joyce Evans Joanna Horton Tom Evans Paddy Wallace Schwester Gregory Selina Cadellü Schwester Paulus Roberta Taylor Schwester Thomas Aquinas Jenny Galloway Sgt. Allbright Keith Osborn und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner, Jude Tindall Regie: Ian Barber Großbritannien 2012 (Die Sendung "Candice Renoir" entfällt.) Woche 40/20 Donnerstag, 01.10. Bitte Programmänderungen beachten: 5.25 Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert Deutschland 2020 5.35 Father Brown -6.20 Der Staub des Teufels (vom 19.5.2014) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Sid Carter Alex Price Geoffrey Bennett Pip Torrens Emily Bennett Stirling Gallacher Ruth Bennett Holly Earl Dr. Michael Evans Jamie Glover Alice Murphy Melanie Kilburn Douglas Taylor Don Gilét und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner, Dan Muirden Regie: Dominic Keavey Großbritannien 2012 (Die Sendungen "NEO MAGAZIN ROYALE Classics (2)" und "Scott & Bailey" entfallen.) Freitag, 02.10. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 6.20 Father Brown Im Angesicht des Todes (vom 19.5.2014) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Sid Carter Alex Price Daniel Walsh Peter O'Connor Lady Margaret Galloway Stella Gonet Professor Patrick Galloway Stephen Boxer Lucia Galloway Flora Spencer-Longhurst und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner, Lol Fletcher Regie: Matt Carter Großbritannien 2012 7.05 The Rookie 100 Tage Rookie (vom 14.2.2020) 7.45 Frag den Lesch Die Kräfte der Natur - Erfahrung trifft Erklärung (vom 12.2.2015) Deutschland 2015 (Die Sendung "Rookie" um 6.40 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wie vorgesehen.) ................................................................ 2.50 Art of Crime Der Fluch des Osiris (1) (vom 28.8.2020) 3.40 Art of Crime Der Fluch des Osiris (2) (vom 28.8.2020) 4.20 Father Brown Der Bürgermeister und der Zauberer (vom 26.5.2014) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Sid Carter Alex Price William Knight Sam Crane Eleanor Knight Louise Brealey Kathleen Knight Fern Deacon Matilda Newell Emma Hiddleston Edwin Bloom John Lightbody und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner, Nicola Wilson Regie: Dominic Keavey Großbritannien 2012 5.05 Father Brown Das blaue Kreuz (vom 26.5.2014) Father Brown Mark Williams Inspector Valentine Hugo Speer Mrs. McCarthy Sorcha Cusack Susie Jasinski Kasia Koleczek Lady Felicia Nancy Carroll Sid Carter Alex Price Bischof Talbot Malcolm Storry Sgt. Allbright Keith Osborn und andere Buch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner, Paul Matthew Thompson Regie: Ian Barber Großbritannien 2012 5.50 Frag den Lesch -6.10 Reise zu den Sternen (vom 28.4.2016) Deutschland 2016 (Die Sendungen "Die glorreichen 10" um 4.40 Uhr und 5.25 Uhr entfallen.)

