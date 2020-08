ZDFneo

Woche 34/20 Freitag, 21.08. Bitte Zeitkorrektur beachten: 23.40 Neue Folgen Art of Crime Ein Schatten im Gemälde (1) 0.30 Art of Crime Ein Schatten im Gemälde (2) 1.25 Art of Crime Ein verletzter Mann (1) 2.15 Art of Crime Ein verletzter Mann (2) 3.00 Art of Crime Der Maler des Teufels (1) 3.55 Art of Crime Der Maler des Teufels (2) 4.50 The Killer Inside Die Schwelle 5.30 Die glorreichen 5 Die hochnäsigsten Heerführer der Geschichte 5.45 Die glorreichen 5 Die legendärsten Städte der Geschichte 5.55 Die glorreichen 5 Die größten Influencer der Geschichte ("Die glorreichen 5: Die ungewöhnlichsten Coming outs der Geschichte" wurde auf Samstag, 22.08.2020, verschoben.) Woche 35/20 Samstag, 22.08. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 6.05 Die glorreichen 5 Die ungewöhnlichsten Coming outs der Geschichte 6.15 Die glorreichen 3 Die unsterblichsten Verräter der Geschichte 6.20 Die glorreichen 3 Die spektakulärsten Lösegelder der Geschichte 6.25 Die glorreichen 3 Die glamourösesten Sänger der Geschichte 6.30 Die glorreichen 3 Die unvergänglichsten Bauprojekte der Geschichte 6.35 Terra X Abenteuer Südsee 7.20 Terra X Abenteuer Karibik 8.00 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Seychellen - Bewahrer verlorener Schätze 8.45 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Der Malaiische Archipel - Dem Leben auf der Spur 9.30 Terra X Schliemanns Erben Goldpyramiden im Inka-Reich 10.15 Terra X Troja ist überall - Der Siegeszug der Archäologie Das Rätsel von Machu Picchu 11.00 Terra X Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko ("Die glorreichen 3: Die krassesten Liebhaber der Geschichte" entfallen. Weiterer Ablauf ab 11.40 Uhr wie vorgesehen.) Woche 39/20 Samstag, 19.09. Bitte Programmänderung beachten: 4.05 The Killer Inside Muori dannato! (vom 12.12.2016) Julie Beauchemin Fanny Mallette Maxime Moreli Éric Bruneau Bob Crépault Sylvain Marcel Cindy Boucher Olivia Palacci Carla Moreli Mélissa Désormeaux-Poulin Marcel Lévesque Pierre Verville Vincent Duval David Savard Phil Walker Normand D'Amour Jean-Marc Beauchemin Gabriel Arcand Martin Champagne Yves Jacques Corinne Caron Elise Guilbault Emma Fontaine Sylvie Drapeau Richard Murdoch Robert Marien Christian Bertrand Fred-Eric Salvail und andere Buch: Gilles Desjardins Regie: Sylvain Archambault Kanada 2015 4.50 The Killer Inside Es ist vollbracht (vom 12.12.2016) Julie Beauchemin Fanny Mallette Maxime Moreli Éric Bruneau Bob Crépault Sylvain Marcel Cindy Boucher Olivia Palacci Carla Moreli Mélissa Désormeaux-Poulin Marcel Lévesque Pierre Verville Vincent Duval David Savard Phil Walker Normand D'Amour Jean-Marc Beauchemin Gabriel Arcand Martin Champagne Yves Jacques Corinne Caron Elise Guilbault Maître Boisvert Benoît Dagenais und andere Buch: Gilles Desjardins Regie: Sylvain Archambault Kanada 2015 5.30 Terra Xpress Invasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz (vom 23.10.2019) (Der Spielfilm "Eine verhängnisvolle Affäre" entfällt.)

