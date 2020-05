Westfalen-Blatt

Homann sucht Investor

Bielefeld (ots)

Der Feinkosthersteller Homann (2800 Mitarbeiter) in Dissen (Kreis Osnabrück) sucht für seine Salatsparte mit ihren derzeit rund 1000 Mitarbeitern einen strategischen Investor. Das berichtet das Westfalen-Blatt (Freitagsausgabe).

Einen entsprechenden Beschluss habe der Aufsichtsrat der Homann-Konzernmutter Theo Müller am Donnerstag gefasst, schreibt die Zeitung. Gelinge dies nicht, solle die Sparte verkauft werden, berichtet das Westfalen-Blatt weiter. Hintergrund des Beschlusses seien notwendige Investitionen in die Salatsparte im höheren Millionenbereich. Homann befindet sich seit mehr als einem Jahr in der Restrukturierung. Die Sparten Dressing (Lintdorf/Bad Essen) und Fisch (im polnischen Posen) sollen den Plänen zufolge eigenständig bleiben.

