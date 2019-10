MAINFILM Filmproduktion Frankfurt

Videoprojekt dokumentiert Entstehung von Klimaaktivismus-Mural

Frankfurt am Main (ots)

Gemeinsam mit dem Graffitikünstler Justus "Cor" Becker hat die Frankfurter Videoproduktionsfirma MAINFILM einen Film zum Thema Umwelt realisiert. Auftraggeber war das hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das Graffiti von Justus Becker soll als Statement gegen den Klimawandel verstanden werden. Motto der Aktion lautete: "Zusammen noch was drehen", denn der Klimawandel geht uns alle etwas an!

Das fertige Kunstwerk ist an einem Wohnhaus in Frankfurt-Sachsenhausen zwischen Stresemannallee und Louisa zu sehen. Das eine gesamte Häuserwand bedeckende Werk zeigt zwei Hände, die eine wie einen Zauberwürfel gestaltete Erde in den Händen halten. Der Hintergrund ist zweigeteilt: auf der einen Seite die idyllische Natur mit einer begrünten Stadt in der Ferne, auf der anderen Seite eine graue, zerstörte Welt.

MAINFILM begleitete Becker mehrere Tage und dokumentierte den Entstehungsprozess des politischen Kunstwerks von der ersten Skizze bis zum fertigen Mural. In dem Video spricht der Künstler über die Motivation und Inspiration hinter seinen Graffitigemälden. Zu seinem aktuellen Werk erzählt der Künstler im Video: "Ich glaube, dass der Klimawandel ein gesellschaftliches Problem ist, dass uns alle angeht."

Sebastian Knoll, Geschäftsführer von Mainfilm Filmproduktion Frankfurt, sagte zum Projekt:

"Wir freuen uns, wenn wir mit unserer Arbeit ein so wichtiges und hochaktuelles Thema unterstützen dürfen. Das Kunstwerk von Cor hat uns sehr beeindruckt und wir hoffen, dass die Message auch dank unserer Produktion möglichst viele Menschen erreicht."

Justus Becker ist seit 26 Jahren in der Graffitiszene als "Cor" bekannt. Er arbeitet als Illustrator, Graffiti- und Leinwandkünstler. Bekannt ist er vor allem für seine eindrucksvollen Porträts, bei denen er Fotorealismus mit leuchten Farben und abstrakten Formen verbindet.

Der entstandene Film ist auf Youtube zu sehen.

https://www.youtube.com/watch?v=EifBbRic7tw

Über Mainfilm:

Die Filmproduktionsfirma aus Frankfurt am Main fertigt Film- und Videoproduktionen für Großkonzerne, Mittelständler und Startups. Die Filme werden in Marketing und Vertrieb, Social Media und TV eingesetzt. Dabei gehören sowohl Realfilme als auch Animationen zum Portfolio von Mainfilm Filmproduktion Frankfurt.

