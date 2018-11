Jessica Stockmann (51) exklusiv in Closer: "Zu Hause steht ein großes Glas Kondome"

Hamburg (ots) - Sie ist Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin: Jessica Stockmann. Ab 8. Januar ist die Ex-Frau von Tennislegende Michael Stich mit ihren zwei Töchtern Nicita (14) und Nisha (18) bei der VOX-Doku "6 Mütter" dabei. Im exklusiven Interview mit Closer (EVT 14.11.) spricht sie über ihre Töchter und den Umgang mit dem Thema Aids.

Ihre erste große Liebe, der Tennisprofi Michael Westphal, verstarb mit 26 Jahren an Aids. Mit ihren Kindern geht sie ganz offen mit dem Thema um. "Wir haben auf der Gästetoilette ein großes Glas mit bunten Kondomen stehen. Manche trauen sich ja nicht, die Dinger zu kaufen. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, wie die immer weniger werden. Aber es hat natürlich nie jemand die Kondome genommen... Das sind dann Freunde, die zu Besuch kommen, und ich finde es schön, wenn man damit einen normalen Umgang haben kann. Es sollte ein Teil unserer Gesellschaft sein, und man kann gar nicht früh genug darüber aufgeklärt werden. Wenn man damit schon als Kind konfrontiert wird, hat man einen viel natürlicheren Umgang damit."

Bisher hat Jessica Stockmann ihre Töchter aus dem öffentlichen Leben herausgehalten. Mit "6 Mütter" wird sich das nun ändern. "Das war mir immer ganz wichtig, dass es keine Fotos von den beiden gibt, keine Homestory oder Auftritte. Somit war das jetzt ein ganz krasser Unterschied. Aber ich glaube, da haben beide gemerkt, dass es gut war, dass es das vorher nicht gab."

Der Grund, weshalb sie nun ihre Meinung änderte, ist ihre verstorbene Mutter. "Meine Mutter hat schon immer gesagt: Ich bin so stolz auf dich und deine Mädchen. Sie wollte immer der ganzen Welt zeigen, wie toll ihre Tochter und Enkelkinder sind. Und ich habe immer gesagt: nee, Mama, das geht doch niemanden was an. Aber es war ihr Wunsch. Dann ist sie leider verstorben, und ich hatte quasi ein paar Dinge auf meiner Bucket List, von denen ich wusste, dass sie sich darüber gefreut hätte. Und dann dachten wir, jetzt zeigen wir mal, was wir auf die Beine gestellt haben."

Hinweis an die Redaktionen:

Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 47/2018, EVT 14.11.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon: 040/3019-2550.

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.

Pressekontakt:

Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Unternehmenskommunikation

Janina Saskia Jäger

T +49 40 30 19 10 27

JaninaSaskia.Jaeger@bauermedia.com

www.bauermediagroup.com

https://twitter.com/bauermediagroup

Original-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell