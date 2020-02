ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 25. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 09/20 Mittwoch, 26.02. 21.45 Neu neoriginal Dunkelstadt Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription (Ergänzung bitte auch für die Folgen der Serie "Dunkelstadt" am 04.03., 11.03., 18.03., 25.03. und 01.04.2020 beachten.) Woche 11/20 Mittwoch, 11.03. Bitte Programmänderungen beachten: 3.50 Terra Xpress Verschwunden im Schnee und Überraschung am Himmel (ZDF 17.12.2017) Deutschland 2017 (Die Sendung "Terra Xpress: Was steckt hinter unbekanntem Flugobjekt?" entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen.) Woche 12/20 Samstag, 14.03. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten: 4.50 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) (vom 15.5.2012) 5.30 Terra X -6.15 Deutschlands Supergrabungen (2) (vom 22.5.2012) (Die Sendungen "Superbauten - Der Kölner Dom" und "Superbauten - Schloss Neuschwanstein" entfallen. Änderung bitte auch für die Ausstrahlung am Mittwoch, 18.03.2020, 6.40 und 7.25 Uhr beachten.) Freitag, 20.03. Bitte Programmänderungen beachten: 5.45 Terra X -6.30 Deutschlands Supergrabungen (1) (vom 15.5.2012) (Die Sendung "Superbauten - Der Kölner Dom" entfällt.) Woche 13/20 Samstag, 21.03. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) (vom 22.5.2012) (Die Sendung "Superbauten - Schloss Neuschwanstein" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 14/20 Donnerstag, 02.04. Bitte Programmänderungen beachten: 0.50 neoriginal Bad Banks Die Kündigung (vom 23.8.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow Deutschland/Luxemburg 2018 1.40 neoriginal Bad Banks Folge dem Schrott (vom 23.8.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow Deutschland/Luxemburg 2018 2.30 neoriginal Bad Banks Der Mann aus London (vom 30.8.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Tao Hoang Mai Duong Kieu Quririn Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow Deutschland/Luxemburg 2018 3.20 neoriginal Bad Banks Alte Schulden (vom 30.8.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow Deutschland/Luxemburg 2018 4.10 neoriginal Bad Banks Die härteste Währung (vom 6.9.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow Deutschland/Luxemburg 2018 5.05 neoriginal -6.00 Bad Banks Die Höhle des Löwen (vom 6.9.2018) Jana Liekam Paula Beer Gabriel Fenger Barry Atsma Christelle Leblanc Désirée Nosbusch Adam Pohl Albrecht Schuch Thao Hoang Mai Duong Kieu Quirin Sydow Tobias Moretti Robert Khano Jean-Marc Barr Luc Jacoby Marc Limpach Ties Jacoby Germain Wagner Peter Schultheiß Jörg Schüttauf und andere Musik: Kyan Bayani Kamera: Frank Lamm Buch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan Galli Regie: Christian Schwochow Deutschland/Luxemburg 2018 (Die Sendungen "Dead End" um 0.50 Uhr, 1.35 Uhr, 2.15 Uhr, 3.00 Uhr, 3.45 Uhr und 4.30 Uhr sowie "The Coroner" entfallen.)

