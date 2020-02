ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 12. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 09/20 Samstag, 22.02. Bitte Programmänderungen beachten: 17.35 Die glorreichen 10 Die kämpferischsten Comebacks der Geschichte (vom 27.5.2018) (Die Sendung "Die glorreichen 10: Die größten Loser der Geschichte" entfallen. Weiterer Ablauf ab 18.20 Uhr wie vorgesehen.) Woche 10/20 Donnerstag, 05.03. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 6.05 Terra Xpress Achtung, extrem giftig! (vom 24.3.2012) (Die Sendung "Terra Xpress: Das Monster vom Gardasee" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.35 Uhr wie vorgesehen.) ......................................... 4.05 Familie Braun Lara (ZDF 12.2.2016) 4.20 The Coroner Sprung in den Tod (vom 28.4.2017) 5.00 The Coroner Erbgut (vom 28.4.2017) 5.45 The Coroner -6.35 Seenot (vom 5.5.2017) Freitag, 06.03. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 7.55 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 29.2.2012) 8.45 Stadt, Land, Lecker (ZDF 27.4.2019) 9.30 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 5.3.2020) 10.25 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 25.4.2018) 11.15 Du & Ich - Unverbesserlich!? Der Paar-Check (vom 3.12.2019) 12.00 Monk Mr. Monk als Trainer (vom 11.12.2019) 12.40 Monk Mr. Monk sieht nichts mehr (vom 11.12.2019) 13.25 Psych Gus - Mörderische Träume 14.05 Psych Mit einem Neuanfang hört es auf 14.50 Monk Mr. Monk als Trainer (von 12.00 Uhr) 15.30 Monk Mr. Monk sieht nichts mehr (von 12.40 Uhr) (Weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 11/20 Donnerstag, 12.03. Bitte Folgenänderungen und Zeitkorrektur beachten: 22.15 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show (vom 12.12.2019) Deutschland 2019 23.50 Sketch History Neues von gestern (vom 4.12.2016) 0.20 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (von 21.45 Uhr) 0.50 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show (vom 27.6.2019) Deutschland 2019 2.25 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (5) (Weiterer Ablauf ab 2.35 Uhr wie vorgesehen.) Woche 12/20 Montag, 16.03. Bitte Folgen- sowie Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 2.40 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show (vom 5.4.2018) Deutschland 2018 4.10 Terra X Deutschland-Saga Wovon wir schwärmen 4.55 Terra X Deutschland-Saga Woher wir kommen 5.40 Frag den Lesch Existiert Zukunft? (vom 19.12.2013) Deutschland 2013 5.55 Terra X -6.40 Ein Tag in der Kaiserzeit (vom 7.1.2017) Dienstag, 17.03. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.40 Terra X Schliemanns Erben Auf der Spur des Prussia-Schatzes (vom 12.1.2010) 7.25 Terra X Geheimakte Sophienschatz (vom 26.1.2010) 8.05 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (vom 28.10.2013) 9.00 Stadt, Land, Lecker (ZDF 19.8.2017) 9.45 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 16.3.2020) (Weiterer Ablauf ab 10.35 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 19.03. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 4.05 neoriginal Hanna Svensson - Blutsbande (4) (vom 9.7.2019) 5.00 neoriginal -6.00 Hanna Svensson - Blutsbande (5) (vom 16.7.2019) Freitag, 20.03. Bitte Programmänderungen beachten: 6.00 The Killer Inside Mea Culpa (vom 1.5.2017) Julie Beauchemin Fanny Mallette Maxime Moreli Éric Bruneau Bob Crépault Sylvain Marcel Cindy Boucher Olivia Palacci Carla Moreli Mélissa Désormeaux-Poulin Marcel Lévesque Pierre Verville Vincent Duval David Savard Chef Georges Carier Nicolas Canuel und andere Buch: Gilles Desjardins Regie: Sylvain Archambault Kanada 2014 6.40 The Rookie Ein neuer Anfang (vom 3.1.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Liz Friedlander USA 2018 7.25 The Rookie Crashkurs (vom 3.1.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Adam Davidson USA 2018 (Die Sendungen "NEO MAGAZIN ROYALE Classics (16)" sowie "Candice Renoir" um 6.20 Uhr und 7.15 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wie vorgesehen.)

