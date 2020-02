ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 6. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 08/20 Freitag, 21.02. Bitte nochmalige Änderung - Zeitkorrekturen beachten: 23.20 New Blood - Tod in London Nebenwirkungen BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018) 0.10 New Blood - Tod in London Zufällige Begegnungen BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018) 1.05 New Blood - Tod in London Der sechste Proband BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018) 1.55 New Blood - Tod in London Eine feurige Observierung BBC-Original-Fassung (vom 16.3.2018) 2.45 New Blood - Tod in London Im Bauch des Drachen BBC-Original-Fassung (vom 16.3.2018) 3.35 New Blood - Tod in London Tödliche Beute BBC-Original-Fassung (vom 23.3.2018) 4.30 New Blood - Tod in London Wahre Freunde BBC-Original-Fassung (vom 23.3.2018) 5.20 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (16) (vom 6.1.2020) 5.50 Terra X -6.30 Geschichte der Tiere: Der Hund (vom 5.8.2015) Woche 09/20 Samstag, 22.02. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.35 Terra X Geschichte der Tiere: Die Katze (vom 12.8.2015) 7.15 Terra X Der erste Freund des Menschen Film von Frédéric Fougea (vom 8.9.2019) 8.00 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Seychellen - Bewahrer verlorener Schätze (vom 9.6.2019) 8.45 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Kongo - Ein Fluss, zwei Welten (vom 3.2.2018) 9.30 Terra X Tropenfieber - Vorstoß am Orinoco Humboldts Entdeckungen in Südamerika (vom 26.12.2009) 10.15 Terra X Tropenfieber - Logbuch Bounty Das Rätsel der Meuterei (vom 26.12.2009) 11.00 Terra X Rätselhafte Phänomene Verschwundene Inseln und wandernde Steine (vom 16.5.2018) (Weiterer Ablauf ab 11.40 Uhr wie vorgesehen.) Woche 12/20 Montag, 16.03. Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 1.25 The Rookie Crashkurs (vom 3.1.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Adam Davidson USA 2018 2.10 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 15.3.2020) 2.40 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show (vom 8.11.2018) 4.25 Terra X Deutschland-Saga Wovon wir schwärmen Dokumentation mit Christopher Clark (vom 10.12.2014) 5.10 Terra X Deutschland-Saga Woher wir kommen Dokumentation mit Christopher Clark (vom 10.12.2014) 5.55 Terra X -6.35 Ein Tag in der Kaiserzeit (vom 7.1.2017) (Die Sendung "Bier - Eine Welt-Geschichte" entfällt.)

