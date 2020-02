ZDFneo

Woche 08/20 Sonntag, 16.02. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Der gute Bulle Krimi von Lars Becker (vom 23.7.2019) Fredo Schulz Armin Rohde Milan Filipovic Edin Hasanovic Lola Karras Nele Kiper Roland Bischoff Axel Prahl Melissa Bols Melika Foroutan Jimmy Olsen Max Simonischek Edith Bischoff Gaby Dohm Felix Montabaur Jr. Thomas Heinze Ringo Lambertz Mark Keller Paul Schellack Johann von Bülow Gregor Bukowski Thomas Lawinky und andere Schnitt: Eva Schnare Musik: Hinrich Dageför, Stefan Wulff Kamera: Andreas Zickgraf Buch und Regie: Lars Becker Deutschland 2017 (Die Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" entfällt. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 20.02. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 0.40 neoriginal Trapped II - Gefangen in Island (6) 1.30 neoriginal Trapped II - Gefangen in Island (7) 2.10 neoriginal Trapped II - Gefangen in Island (8) 3.00 neoriginal Trapped II - Gefangen in Island (9) 3.45 neoriginal Trapped II - Gefangen in Island (10) 4.40 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (17) 5.10 Familie Braun Spieleabend (ZDF 4.3.2016) 5.15 The Coroner -6.00 Seemannsgarn (vom 24.3.2017) (Die Sendung "The Coroner: Verfluchtes Gold" wurde auf Freitag, 21.02.2020, verschoben.) Freitag, 21.02. Bitte Folgenänderung beachten: 6.00 The Coroner Verfluchtes Gold (Text und weitere Angaben siehe 20.2.2020) (Die Sendung "The Coroner: Strandgut" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 10/20 Sonntag, 01.03. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Erzgebirgskrimi - Der Tote im Stollen (Text und weitere Angaben s. 8..3.2020) (Die Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" entfällt. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Montag, 02.03. Bitte Folgenänderung beachten: 7.20 Kerners Köche (vom 7.11.2018) Deutschland 2017 (Die Sendung "Kerners Köche: Osterspezial" wurde auf Donnerstag, 09.04.2020, verschoben. Weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen.) Woche 11/20 Sonntag, 08.03. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Die Toten von Hameln Mystery-Thriller (vom 18.5.2014) Johanna Bischoff Julia Koschitz Jan Faber Bjarne Mädel Dr. Georg Bischoff Matthias Habich Dr. Charlotte Bischoff Ruth Reineke David Fernandez Hannes Wegener und andere Musik: Ralf Wienrich Kamera: Eeva Fleig Buch: Annette Hess, Christiane Hess Regie: Christian von Castelberg Deutschland 2013 (Die Sendung "Erzgebirgskrimi - Der Tote im Stollen" wurde auf Sonntag, 01.03.2020, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 13.03. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 22.45 The Bay Verdacht Free-TV Premiere 23.30 The Bay Entführung Free-TV Premiere 0.15 The Bay Verstrickung Free-TV Premiere 1.00 The Bay Abschied Free-TV Premiere 1.45 The Bay Geständnis Free-TV Premiere 2.30 From Darkness Erinnerung (vom 15.5.2017) 3.25 From Darkness Vermutung (vom 15.5.2017) 4.15 From Darkness Geheimnis (vom 22.5.2017) 5.10 The Killer Inside Der Weg der Macht (vom 24.10.2016) 5.50 Frag den Lesch -6.05 Der Mensch - ein "sozialer Meteoriteneinschlag"? (vom 10.10.2013) Deutschland 2013 Woche 12/20 Sonntag, 15.03. Bitte Programmänderungen beachten: 14.20 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) (vom 15.5.2012) 15.05 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) (vom 22.5.2012) (Die Sendungen "Expedition Europa" um 14.20 Uhr und 15.05 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 15.50 Uhr wie vorgesehen.) Montag, 16.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 0.40 The Rookie Ein neuer Anfang (vom 3.1.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Liz Friedlander USA 2018 1.25 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke 1.55 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show (vom 8.11.2018) 3.40 Terra X Deutschland-Saga Wovon wir schwärmen 4.25 Terra X Deutschland-Saga Woher wir kommen 5.10 Terra X Bier - Eine Welt-Geschichte (vom 5.3.2016) 5.50 Terra X Ein Tag in der Kaiserzeit (vom 7.1.2017) (Die Sendung "Spooks - Im Visier des MI5" entfällt.) Dienstag, 17.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.10 Wilsberg Nackt im Netz (vom 8.1.2014) 0.40 Merz gegen Merz Hoch soll'n sie leben (von 22.15 Uhr) 1.05 neoriginal Nix Festes Offiziell am Arsch (von 22.40 Uhr) 1.35 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (von 21.45 Uhr) 2.10 Hamilton - Im Interesse der Nation (Hamilton - I nationens interesse) 3.50 Familie Braun Deutschunterricht (ZDF 26.2.2016) 3.50 Terra X Deutschland bei Nacht Stadt Film von Sarah Eslar (vom 15.2.2020) 4.35 Terra Xpress Invasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz (vom 23.10.2019) 5.15 Terra X Expedition Deutschland (1) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre (vom 14.12.2013) 5.55 Terra X -6.40 Expedition Deutschland (2) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre (vom 14.12.2013) (Die Sendung "Nix Festes: Es ist kompliziert" wurde auf Dienstag, 24.03.2020, verschoben.)

