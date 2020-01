ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 22. Januar 2020

Mainz (ots)

Woche 06/20 Freitag, 07.02. Bitte Zeitkorrektur beachten: 23.20 Death in Paradise Der Tote im Bus (vom 27.9.2019) 0.15 Death in Paradise Tierische Rache (vom 27.9.2019) 1.05 Death in Paradise Hot Spots (vom 27.9.2019) 1.55 Death in Paradise Bittere Bohnen (vom 27.9.2019) 2.50 Death in Paradise Geheimnisvolle Tiefen - Teil 1 (vom 4.10.2019) 3.40 Death in Paradise Geheimnisvolle Tiefen - Teil 2 (vom 11.10.2019) 4.30 Death in Paradise Sonne, Strand und Mord (vom 11.10.2019) 5.20 Death in Paradise -6.10 Der letzte Trumpf (vom 11.10.2019) Woche 07/20 Samstag, 08.02. Bitte Programmergänzung beachten: 6.10 Frag den Lesch Unsere Milchstraße: Die Entdeckung einer Galaxie (vom 30.1.2014) Deutschland 2014 Mittwoch, 12.02. Bitte geänderte Folge beachten: 5.20 Terra Xpress Drohnenalarm und die geheimnisvolle Höhle (ZDF 9.12.2018) Deutschland 2018 ("Terra Xpress - Falsche Diamanten und der Pilot ohne Lizenz" entfällt).

