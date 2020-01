ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 20. Januar 2020

Mainz (ots)

Woche 05/20 Mittwoch, 29.01. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Terra X Kolumbus und die wahren Entdecker Amerikas (vom 18.8.2019) (Die Sendung "Terra X: Troja ist überall - Der Siegeszug der Archäologie" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 06/20 Montag, 03.02. Bitte Programmänderungen und Folgenkorrektur beachten: 2.55 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Vietnam - Zerbrechliche Schönheit (vom 10.2.2018) 3.40 Mit 80 Jahren um die Welt (ZDF 14.8.2019) Deutschland 2019 (Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen.) Woche 07/20 Samstag, 08.02. Bitte Programmänderungen beachten: 5.55 Terra Xpress In letzter Sekunde (vom 21.7.2012) (Die Sendung "Deutschland von oben - Der Film" entfällt.) Sonntag, 09.02. Bitte Programmergänzung und Zeitkorrektur beachten: 6.25 Terra X Russland von oben Kalte Küsten und ewiges Eis (vom 4.5.2019) 7.10 Terra X Russland von oben Kaukasus und der tiefe Süden (vom 5.5.2019) 7.50 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Kamerun - Ganz Afrika im Kleinen 8.35 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Die Weltenveränderer 9.20 Terra X Der große Bluff Meisterbetrüger der Geschichte 10.05 Terra X F wie Fälschung: Blütenträume Zweiteilige Dokumentation mit Christian Berkel (Weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen.) Dienstag, 11.02. Bitte Programmänderungen beachten: 5.20 Terra Xpress In letzter Sekunde (vom 21.7.2012) (Die Sendung "Terra Xpress: Unglaublich: Dreister Diamanten- und LKW-Diebstahl" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.50 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 14.02. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Terra X -6.30 Deutschland bei Nacht Land Film von Sarah Eslar (ZDF 5.1.2020) (Die Sendung "Frag den Lesch" entfällt.) Woche 08/20 Samstag, 15.02. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 6.30 Terra X Deutschland bei Nacht Stadt Film von Sarah Eslar (ZDF 12.1.2020) 7.15 Terra X Deutschland von oben 3 Fluss (vom 1.6.2013) 7.55 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner (vom 14.5.2017) Deutschland 2017 8.40 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Kamerun - Ganz Afrika im Kleinen (vom 17.11.2019) 9.25 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Die Weltenveränderer (vom 26.5.2018) 10.10 Terra X Der große Bluff Meisterbetrüger der Geschichte Film von Philipp Griess und Eike Schmitz (vom 10.2.2019) 10.55 Terra X F wie Fälschung: Blütenträume Zweiteilige Dokumentation mit Christian Berkel (vom 1.3.2014) 11.40 Terra X F wie Fälschung: Meisterwerke Zweiteilige Dokumentation mit Christian Berkel (vom 8.3.2014) (Die Sendung "Deutschland von oben - Der Film" entfällt. Weiterer Ablauf ab 12.20 Uhr wie vorgesehen.)

