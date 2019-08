ProSieben

Taktikfuchs Robin gewinnt zum zweiten Mal 50.000 Euro bei "Schlag den Besten"

Neue Show macht ProSieben zum Marktführer am Donnerstag

Unterföhring

Oops, he did it again! Taktikfuchs Robin (24, aus Potsdam) siegt auch in der zweiten Ausgabe von "Schlag den Besten". Gute 11,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen am Donnerstagabend auf ProSieben sein Duell gegen den Piloten Björn aus Frankfurt. Robin gewinnt damit erneut 50.000 Euro und kann in der dritten Ausgabe am kommenden Donnerstag wieder antreten und gewinnen. Mit starken 11,1 Prozent ist ProSieben klarer Tagesmarktführer am Donnerstag.

Robin vs. Björn - Das Spiele-Protokoll

Spiel 1. Der Show-Abend startet rasant: Beim "Schubkarrenlauf" liefern sich Robin und Björn zunächst ein "totes Rennen" und kommen zur selben Zeit ins Ziel. Nach drei Durchgängen beweist Robin den längeren Atem. Er geht mit 1:0 in Führung.

Spiel 2. Wer kennt die Promis dieser Welt und kann in "Wer ist das?" die meisten Gesichter zuordnen? Auch das Spiel am Pult kann Robin für sich entscheiden. Er baut seine Führung mit 3:0 aus.

Spiel 3. Mit "Ballball" geht es sportlich weiter: Björn kann mit seinen Tennisbällen den Basketball öfter über die gegnerische Linie befördern und gleicht aus. Es steht 3:3.

Spiel 4. Am Pult spielt die Musik! Björn stellt sich als echter Maestro heraus und gewinnt "Musikinstrumente". Er dreht das "Noten"-Blatt und geht mit 3:7 in Führung.

Spiel 5. In der Testrunde zu "Tri-Scooter" mit dem Dreirad-Roller versucht es Björn buchstäblich mit angezogener Bremse. Als es ernst wird, dreht er auf. Am Ende behält jedoch Robin die Nase vorn und gewinnt. Es steht 8:7 für den Sieger der letzten Woche.

Spiel 6. Wer hat die bessere Spürnase und erschnüffelt die Lebensmittel im Spiel "Riechen"? Nach einem Fehler, bei dem Robin am Ende seines Durchgangs zu früh den Sichtschutz abnimmt, beweist der Moderne Fünfkämpfer Sportsgeist: "Ich bin fair, ich hab's gesehen. Es ist Olive". Herausforderer Björn gewinnt - er liegt mit 8:13 wieder vorne.

Spiel 7. Jetzt ist Schnelligkeit gefragt: Wer schafft es zuerst, einen Medizinball über eine löchrige Holzscheibe nur mithilfe einzelner Finger zu befördern? Bjorn entscheidet "Medizinball rollen" haushoch für sich und baut seine Führung aus. Es steht 8:20!

Spielunterbrechung! Elton erhält einen Anruf vom Notar und erklärt, dass das Spiel 6 ("Riechen") um ein Entscheidungsglas verlängert werden soll. Die Spieler sind einverstanden. Robin riecht zuerst die Banane im Glas und entscheidet das Spiel 6 rückwirkend für sich. Der Punktestand ändert sich, Robin gleicht aus. Es steht 14:14.

Spiel 8. Elton hüllt sich in leuchtendes Rot. Das kann nur eins bedeuten - "Blamieren oder Kassieren"! Robin gibt die meisten richtigen Antworten und geht zum dritten Mal an diesem Abend in Führung: 22:14.

Spiel 9. Wer beweist Geschick und eine ruhige Hand? "Klötze stapeln" geht an Björn und bedeutet für ihn die erneute Führung - es steht 22:23.

Spiel 10. Robin entpuppt sich als Weltenbummler und entscheidet "Länderumrisse" für sich. Schon wieder dreht er das Blatt. Es steht 32:23.

Spiel 11. Das große Finale unter extremen Bedingungen: Robin oder Björn - wer beweist Durchhaltevermögen und bleibt länger im "Türrahmen" hängen? Robin gewinnt das Duell und damit weitere 50.000 Euro. Er darf auch beim nächsten Mal bei "Schlag den Besten" antreten.

