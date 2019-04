Unternehmensgruppe ALDI SÜD

ALDIfamily: ALDI SÜD baut Influencer-Marketing aus

ALDI SÜD setzt verstärkt auf Influencer. Zu dem neuen Format ALDIfamily gehören ab sofort fünf Influencer aus den verschiedensten Bereichen, mit denen ALDI SÜD eine langfristige Kooperation eingeht. Zum Start sind zwei von ihnen bei der Fortsetzung der großen ALDIlicious Kochchallenge mit von der Partie.

ALDI SÜD arbeitet bereits seit Langem mit verschiedenen Influencern zusammen, um regelmäßig für Produkte, Events oder die Marke ALDI SÜD zu werben. Jetzt geht das Unternehmen langfristige Kooperationen ein. Im Rahmen der neu gegründeten ALDIfamily gehören ab sofort fünf verschiedene Influencer aus den Bereichen Food und Lifestyle für ein Jahr zum festen Influencer-Stamm von ALDI SÜD.

Gemeinsame Aktivitäten mit der ALDIfamily

Im Food-Bereich arbeitet ALDI SÜD mit den beiden Bloggerinnen Kathrin Runge von "Backen macht glücklich" und Christiane Emma Prolic von "Emmi kocht einfach" zusammen. Das Influencer-Paar Maren und Tobias Wolf steht ALDI SÜD künftig bei Lifestyle-Themen zur Seite. Das fünfte Mitglied der ALDIfamily ist die Bachelor-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn. Ob in der Küche, beim Reisen oder aber bei der Beauty-Routine: ALDI SÜD ist fortan ein fester Bestandteil und täglicher Begleiter auf den Social-Media-Kanälen der ALDIfamily Mitglieder.

"Mit der ALDIfamily möchten wir eine Verbindung zwischen ALDI SÜD als Marke und den Followern der Influencer schaffen. Die Marke ALDI SÜD soll durch die langfristig angelegte Kooperation für eine jüngere Zielgruppe erlebbar und nahbarer gemacht werden", erklärt Marco Ganser, Director Marketing bei ALDI SÜD.

Auf Social Media werden alle Beiträge unter dem Hashtag #ALDIfamily zu finden sein.

Kochchallenge ALDIlicious geht in die zweite Runde

Parallel zum Launch der ALDIfamily geht auch die ALDI SÜD YouTube-Serie "ALDIlicious - die große Kochchallenge" in die zweite Runde. Bei der Kochchallenge treten bekannte Influencer in einem Kochduell gegeneinander an. Maren und Tobias Wolf haben als ALDIfamily Mitglieder hier ihren ersten Auftritt für ALDI SÜD. Sie treten unter dem Motto "Osterleckerei mit Ei" gegen Dillan White an. Maren (26) und Tobias Wolf (30) sind seit zehn Jahren als Influencer aktiv. Das Paar setzt auf Fashion- und Lifestyle-Themen. Auf Instagram haben sie zusammen über 1,5 Millionen Follower. Auf ihrem gemeinsamen YouTube-Kanal verfolgen knapp 600.000 Menschen ihr Leben.

Dillan White hat 2014 sein erstes YouTube-Video veröffentlicht. Seitdem ist die Anzahl seiner Abonnenten auf über 270.000 angestiegen. Dillan White ist unter anderem Model. Seine Themen drehen sich um Reisen, sein Leben oder auch Kochvideos mit Joey's Jungle. Auf Instagram hat er knapp 200.000 Follower.

Die Ausstrahlung auf YouTube erfolgt am 4. und 5. April. Wer am Ende die Challenge gewinnt, entscheidet die Community. Das Video mit den meisten Kommentaren geht als Sieger hervor. Die ALDIlicious-Kochchallenge ist als Serie geplant. Den Auftakt machten im Dezember 2018 die Influencer Dagi Bee und CrispyRob. Gemeinsam haben die beiden Videos aus der ersten Runde knapp zwei Millionen Klicks sowie knapp 50.000 Kommentare erzielt. Eine Fortsetzung ist für Sommer dieses Jahres vorgesehen.

