Glamourös und gut vernetzt - SKODA chauffiert die Social Media-Stars

Weiterstadt/München (ots)

- Die SKODA VIP Shuttles bringen die Stars und Gäste elegant und sicher zur Preisverleihung der ABOUT YOU Awards - Auszeichnungen der authentischsten und wichtigsten Stars der sozialen Medien in sieben verschiedenen Kategorien

Nach einer spannenden und glamourösen Preisverleihung am 18. April in München dürfen sich die wichtigsten Social Media-Persönlichkeiten über einen der begehrten ABOUT YOU Awards freuen. Auch 2019 sorgt SKODA für den perfekten Auftritt der Gäste und glücklichen Gewinner am roten Teppich.

Bereits zum dritten Mal hat der Fashion Online Shop ABOUT YOU Awards an Deutschlands inspirierendste und erfolgreichste Influencer verliehen. So freut sich Topmodel Heidi Klum über einen Special Award, Blogger und Moderator Riccardo Simonetti ist Idol of the Year. Darüber hinaus wurden während der Preisverleihung die Social Media-Persönlichkeiten des Jahres in den Kategorien Style, Empowerment, Comedy, Music, Health und Newcomer gekürt. Nachdem zunächst die Fans selbst Kandidaten vorschlagen und in die Top 3 wählen konnten, entschieden die Juroren - zu denen unter anderem Model Doutzen Kroes und Fußballprofi Jerome Boateng gehörten - zusammen mit der neu gegründeten ABOUT YOU Awards Academy, wer den Preis mit nach Hause nehmen durfte.

Für die elegante Anfahrt zum Event sorgt die exklusive SKODA VIP Shuttle-Flotte, die aus unterschiedlichen Modellen wie dem SKODA SUPERB, KODIAQ, KAROQ und OCTAVIA bestand. Alle Fahrzeuge sind mit modernen Assistenzsystemen ausgestattet und bieten so höchste Sicherheit und Komfort. Zudem punkten sie durch Konnektivität: Über SmartLink können Smartphones automatisch mit den Infotainmentsystemen verbunden werden. Somit wird das Auto zum fahrbaren Hotspot und idealen Begleiter für Influencer wie Farina Opoku oder Mrs. Bella, die mit den Shuttles perfekt vernetzt zu der Preisverleihung gebracht wurden. Neben dem SKODA SUPERB und OCTAVIA konnten aber auch die komfortablen SUVs der Flotte wie der KODIAQ oder KAROQ vor Ort die Stars begeistern.

Neben den ABOUT YOU Awards sorgt die tschechische Traditionsmarke SKODA als Shuttlepartner bei zahlreichen weiteren Events vor Ort für eine gelungene Vorfahrt der Gäste, wie etwa beim Filmfest Hamburg oder der Premiere des Cirque du Soleil Musicals Paramour.

Hinweis an Redaktionen: Bilder des Events erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/Skoda_AboutYouAwards_Presse

