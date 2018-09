Mitteldeutsche Zeitung: zu Hurrikan "Florence"

Halle (ots) - Die Wirbelstürme bringen stärkere Winde und mehr Regen mit sich. Beides findet in den ungewöhnlichen Badewannen-Temperaturen vor der Küste die idealen Voraussetzungen. Verbunden mit dem realen Anstieg der Meeresspiegel, flachen Küstengewässern und ungebremsten Wachstum der Bevölkerung in Strandnähe ergibt das eine Gefährdung, eigentlich nicht ignoriert werden kann. Doch genau das geschieht in den USA im großen Stil. Der "Klima-Chefverleugner" Donald Trump führte die USA aus dem Pariser Klimavertrag und nennt die globale Erderwärmung eine Erfindung. In Florida und Nord Carolina dürfen Bedienstete des Bundesstaates ihre Entscheidungen nicht einmal auf Erkenntnisse der Klimaforschung stützen. Diese Kombination aus Ideologie, Profitgier und schlichter Dummheit ist fatal.

