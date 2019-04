Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA bringt die Influencer zu den ABOUT YOU Awards 2019

Weiterstadt/München (ots)

- Als offizieller Förderer der ABOUT YOU Awards in München sorgt SKODA für eine komfortable Vorfahrt der geladenen Gäste - Am 18. April werden in den Bavaria Studios die authentischsten und wichtigsten Influencer Deutschlands in sieben Kategorien ausgezeichnet

Zum dritten Mal in Folge werden am 18. April die wichtigsten Social-Media-Persönlichkeiten mit den ABOUT YOU Awards geehrt. Das Event wird erneut auf ProSieben ausgestrahlt und kann über die sozialen Netzwerke live mitverfolgt werden. Das diesjährige Novum: ein erweiterter Votingprozess, neue Kategorien und erstmals Juroren. Letztere werden neben Nominierten und anderen prominenten Gästen auch in diesem Jahr von SKODA glamourös zum roten Teppich vorgefahren.

Die Stars und Sternchen der Social-Media-Welt werden von der exklusiven SKODA VIP-Shuttleflotte, bestehend aus dem SKODA SUPERB, KODIAQ, KAROQ und OCTAVIA zum Event chauffiert. Ein eleganter Auftritt ist somit garantiert. Gerade die luxuriösen SUPERB-Limousinen sind mit modernen Assistenzsystemen aus höheren Fahrzeugklassen ausgestattet und bieten so höchste Sicherheit und Komfort. Auch Konnektivität zeichnet den SUPERB aus, da über SmartLink Smartphones automatisch mit den Infotainmentsystemen verbunden werden können. Das Auto wird somit zum fahrbaren Hotspot - ideal für Social-Media-Stars wie Sarah Harrison, die in diesem Jahr zu den Nominierten zählt. Durch ihr markantes Design werden sicher auch die komfortablen SUVs der Flotte wie der KODIAQ und der KAROQ sowie der OCTAVIA vor Ort die Anwesenden begeistern.

Der Fashion-Online-Shop ABOUT YOU zeichnet dieses Jahr erneut die wichtigsten Influencer Deutschlands mit seinen Awards aus. Der erweiterte Votingprozess hat es Fans und Zuschauern ermöglicht, vorab ihre liebsten Influencer in den Kategorien Style, Empowerment, Comedy, Music, Newcomer, Health und Idol of the Year ihre Favoriten zu nominieren und per Online-Voting in die Top 3 zu wählen. Die finalen Gewinner werden jedoch von einer neuen und hochkarätigen Jury, die sich aus bekannten Persönlichkeiten wie Model Lena Gercke, Fußballprofi Jérôme Boateng und Rapper Cro zusammensetzt, geheim gewählt und bei der TV-Show verkündet.

SKODA ermöglicht nicht nur bei den ABOUT YOU Awards eine glamouröse Ankunft der Stars am roten Teppich, auch bei der Premiere des Cirque du Soleil Musicals ,Paramour' in Hamburg und beim PRG Live Entertainment Award in Frankfurt ist die tschechische Marke als Shuttlepartner vor Ort.

