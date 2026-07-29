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Eralp: Hintergründe des CSD-Anschlags aufklären

Berlin (ots)

Die Berliner Linken fordern eine umfassende Aufklärung der Hintergründe des CSD-Anschlages vom Wochenende.

Spitzenkandidatin Elif Eralp sagte im rbb24 Inforadio, jetzt schon schärfere Gesetze zu fordern, sei falsch.

"Es hilft jetzt nicht der schnelle Ruf nach Gesetzesverschärfungen, sondern wir müssen uns ganz genau angucken, was dort passiert ist. Als erstes muss die Tat umfassend aufgeklärt werden. Deswegen haben wir als Linke die Innenausschusssitzung heute mit beantragt. (...) Von Schnellschüssen halte ich nichts."

Eralp sagte weiter, es seien vorhandene Instrumentarien nicht genutzt worden. Außerdem gebe es zahlreiche offene Fragen:

"Warum wurde die Untersuchungshaft gegen den wegen IS-Propaganda (...) verurteilten Täter aufgehoben? Warum gab es dort Überwachungslücken, obwohl der Täter bereits als islamistischer Gefährder eingestuft wurde? Das sind Fragen, die man jetzt klären muss - auch, ob es noch Hintermänner gab."

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