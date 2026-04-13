Münchener Verein Versicherungsgruppe

Marco Kunst übernimmt die Leitung des Ausschließlichkeitsvertriebs beim Münchener Verein

München (ots)

Der Münchener Verein stärkt seine Vertriebsspitze der Ausschließlichkeit: Marco Kunst übernimmt Anfang Juni 2026 die Position des Vertriebsdirektors für den Ausschließlichkeitsvertrieb.

Marco Kunst bringt eine umfassende Erfahrung im Versicherungsvertrieb mit, die er in verschiedenen Führungspositionen bei namhaften Unternehmen gesammelt hat. Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und einem Bachelor in Business Administration an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management, startete er seine Karriere bei der ERGO Group AG (Organisationsleiter) und setzte diese erfolgreich bei der Generali (Bezirksdirektor und Filialdirektor) und bei der SIGNAL IDUNA Gruppe (Verkaufsleiter) fort. Vor seinem Wechsel zum Münchener Verein war er zuletzt als Vertriebsdirektor Süd bei der uniVersa Versicherungen beschäftigt.

"Wir freuen uns sehr, Marco Kunst in den Reihen des Münchener Verein begrüßen zu dürfen", so Dr. Rainer Reitzler, CEO und Vertriebsvorstand des Münchener Verein. "Mit seiner tiefgehenden Branchenkenntnis und seiner ausgewiesenen Führungskompetenz ist er die ideale Besetzung, um unseren Ausschließlichkeitsvertrieb im Rahmen unserer Strategie Erfolgskurs 2030 erfolgreich weiterzuentwickeln und zukunftsfähig aufzustellen."

Dr. Ulrich Seubert, Generalbevollmächtigter Vertrieb, ergänzt: "Der Ausschließlichkeitsvertrieb ist für uns als berufsständischer Versicherer die wichtigste Schnittstelle ins Handwerk und damit von entscheidender Bedeutung für den Münchener Verein. Marco Kunst kennt den Versicherungsvertrieb aus dem Effeff und hat in seinen früheren Positionen bewiesen, wie man deutschlandweit Vertriebsteams zu Höchstleistungen führt. Wir sind deshalb überzeugt, dass er unsere Positionierung nachhaltig stärkt."

Marco Kunst zu seiner neuen Aufgabe: "Ich habe die positive Entwicklung des Münchener Verein stets verfolgt und freue mich sehr darauf, ab Juni 2026 aktiv an der Gestaltung des Ausschließlichkeitsvertriebs mitzuwirken. Die Herausforderungen im Vertrieb sind branchenweit groß, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem engagierten Team die Chancen nutzen und den Erfolgskurs des Münchener Verein fortsetzen werden."

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