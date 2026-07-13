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Jan-Marco Luczak lobt Stefan Evers als neuen CDU-Spitzenkandidaten für die Berliner Abgeordnetenhauswahl

Berlin (ots)

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak hat den designierten neuen Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl, Stefan Evers (ebenfalls CDU), gelobt. Luczak sagte am Montag im rbb24 Inforadio, der bisherige Finanz- und Kultursenator Evers habe viel Erfahrung und "brenne" für die Stadt: "Er ist in den unterschiedlichen Milieus, die Berlin ja hat, stark verwurzelt und anerkannt. Er ist gleichzeitig liberal und wertkonservativ [...] und deshalb kann man sagen: Er ist ein Kind dieser Stadt, und ich glaube, deswegen wird er sich schnell sehr viel Anerkennung und Respekt auch noch weiter erarbeiten und größere Bekanntheit erlangen." Luczak äußerte sich überzeugt, dass die Berliner CDU mit Evers gut aufgestellt ist.

Luczak auch Mitglied im Berliner CDU-Landesvorstand, der Evers am Montagabend offiziell zum Spitzenkandidaten für die Wahl im September küren will. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hatte am Freitag (10.07.) seine Kandidatur zurückgezogen.

Das vollständige Interview zu Nachhören: Interview - Luczak (CDU): Stefan Evers brennt für Berlin | rbb24 Inforadio

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuell

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