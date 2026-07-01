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CDU-Politiker Bilger: Sind kompromissbereit

Berlin (ots)

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Steffen Bilger, sagte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, man sei bereit für eine große Lösung. Deutschland sei ein "Hochsteuerland" und die Steuerpolitik spiele eine große Rolle für die Wirtschaft:

"Wenn wir zu einer großen Entlastung kommen können, die nicht zu einer einseitigen Belastung, die wiederum negative Auswirkungen hat, führt, dann sind wir auch zu mehr bereit. Aber ansonsten gilt eben die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten."

Bilger regte an, die Grenze für den Spitzensteuersatz anzuheben. Dieser betreffe auch viele Facharbeiter und Ingenieure. Das sei "keine einfache Aufgabe, denn die Gegenfinanzierung muss natürlich auch sichergestellt werden". Aus Sicht der Union gebe es noch Sparpotenzial im Bundeshaushalt, dagegen setze die SPD andere Schwerpunkte. "Am Ende muss ein gutes Paket stehen, das für alle tragfähig ist."

Das Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/07/01/reformen-koalitionsausschuss-steffen-bilger-cdu.html

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuell

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