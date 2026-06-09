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Kulturstaatsminister bei Christus-Turm-Einweihung der Sagrada Familia

Berlin (ots)

Wolfram Weimer, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (parteilos), ist nach Barcelona gereist und wird dort am Mittwoch an der Einweihung des höchsten Kirchturms der Welt teilnehmen. Das verriet er im Gespräch mit Jörg Thadeusz in der radio3-Sendung "Thadeusz lang & breit". Nach mehr als 144 Jahren Bauzeit ist mit dem Christus-Turm nun endlich der Hauptturm der Sagrada Familia fertiggestellt. Wolfram Weimer freut sich dabei besonders auf den Papst, der auch extra zur Eröffnung anreist - und er ist stolz darauf, dass das Heilige Kreuz des Turms aus Deutschland stammt, angefertigt vom bayerischen Fassadenbauer Gartner. "Das ist eine Form von Kulturpolitik, die ist mal ganz anders", so Weimer.

Weimer, der sich als Kulturpolitiker der Mitte versteht, offenbarte im Gespräch mit Jörg Thadeusz auch, dass er selbst schon in linken Buchhandlungen war. "Ich wollte ja wissen, was das linke Lager so denkt." Seinen Entschluss, die drei linken Buchhandlungen vom Buchhandlungspreis auszuschließen, verteidigte er jedoch. Wenn der Verfassungsschutz Erkenntnisse habe, würde er das immer wieder tun - und zwar nach beiden Seiten, links wie rechts. Die Mitte sei zu lange zu leise gewesen. Mit seinem Kulturetat in Rekordhöhe von 2,57 Milliarden Euro will er die Kultur deshalb nachhaltig von innen heraus stärken.

Er gab sich kämpferisch, dass das freiheitliche Denken nicht eingeengt werden dürfe und versicherte, dass die SPD der politischen Bühne erhalten bleibe. "Traditionsvereine werden nicht untergehen und das gilt auch für die SPD." Im Kabinett seien sie schon durch die Koalition "zur Zärtlichkeit mit der SPD" gezwungen. Aber ganz besonders fühlt er sich dem Grünen-Politiker Omid Nouripour verbunden. Denn der ist Vorsitzender des Bundestags-Adler-Fanclubs, bei dem auch Weimer Mitglied ist, und genau wie er ein großer Anhänger von Eintracht Frankfurt. Unter anderem wegen des Linksverteidigers Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt werde Deutschland deshalb auch Weltmeister. "Das ist der Gamechanger der politischen Stimmung."

Das einstündige Gespräch zwischen Jörg Thadeusz und Wolfram Weimer wird heute Abend in "Thadeusz lang & breit" 19 Uhr auf radio3 und 22:15 Uhr im rbb Fernsehen ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek ist es schon jetzt verfügbar.

https://www.ardmediathek.de/sendung/thadeusz-lang-und-breit/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvdGhhZGV1c3otbGFuZy11bmQtYnJlaXQ

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