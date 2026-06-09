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Berlins Bürgermeister Kai Wegner: "Schicksalswahl im September"

Berlin (ots)

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September 2026 als Schicksalswahl bezeichnet.

Im rbb24Inforadio sagte er am Dienstag: "Es geht jetzt darum, wo diese Stadt hinwill und in welche Richtung diese Stadt steuert. Der 20. September ist in der Tat eine Schicksalswahl, eine Richtungswahl."

Wegner räumte zugleich ein, dass das Jahr besser hätte starten können: "Aber wir schauen auf die letzten drei Jahre, was ist passiert in Berlin. Die Bürgerämter funktionieren wieder, wir haben eine Verwaltungsreform beschlossen, wir bauen 80.000 Wohnungen bis zum Ende der Legislaturperiode und wir sind im Bereich der Bildungspolitik Aufsteigerland geworden."

Diesen Weg wolle man fortsetzen, darum gehe es - betonte Wegner: "Wir werden heute darüber sprechen, was wir erreicht haben, worauf wir stolz sein können als CDU. Und wir werden darüber sprechen, wie wir die Stadt weiter entwickeln und in die Zukunft führen wollen, dass sie noch lebenswerter, ja, noch sicherer und noch schlauer wird. Das ist mein Anspruch, dafür trete ich an. Und ich stelle fest, dass die Partei da sehr motiviert ist, mitzugehen."

Das vollständige Interview finden Sie hier: https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/06/09/berlin-cdu-spitzenkandidat-abgeordnetenhauswahl-wegner.html

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