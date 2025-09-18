Grundig

Studienstart leicht gemacht: 5 clevere Geräte von Grundig für die Studierenden-WG

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Für viele Studienanfänger:innen stehen die ersten Vorlesungen vor der Tür - und mit ihnen die erste eigene Wohnung, volle Veranstaltungspläne und die vielleicht aufregendste Zeit des Lebens. Grundig bietet praktische, stylische und erschwingliche Küchengeräte, die Studierende im Alltag unterstützen - beim Frühstück, während der Lernpausen oder bei entspannten Abenden mit Freund:innen.

1. Frühstück ohne Stress: Grundig Toaster TA 7340

Der Wecker klingelt, die Vorlesung ruft - und trotzdem soll das Frühstück nicht zu kurz kommen. Der Grundig Toaster TA 7340 sorgt dafür, dass Brot, Brötchen oder Croissants im Handumdrehen knusprig werden. Sechs Bräunungsstufen sowie Aufback- und Auftaufunktion garantieren den perfekten Start in den Tag. Das moderne Edelstahl-Design macht den Toaster zudem zum stylischen Blickfang in jeder WG-Küche.

2. Ordnung in der Studierendenwohnung: Grundig Saugroboter VCR 2330

Zwischen Vorlesungen und Lernphasen bleibt oft wenig Zeit für Hausarbeit. Der Grundig Saugroboter VCR 2330 übernimmt das Saugen selbstständig: Smarte Sensorik erkennt Hindernisse, das automatische Rückkehrsystem sorgt dafür, dass der Akku rechtzeitig aufgeladen wird. Kompakt und effizient, passt er in jede Wohnung und erleichtert den WG-Alltag erheblich.

3. Kaffeegenuss für die Lernpause: Grundig Siebträgermaschine KSM 5330

Espresso, Cappuccino und Caffè Latte wie beim Barista: Die Grundig Siebträgermaschine KSM 5330 bietet individuellen Kaffeegenuss auf Knopfdruck. Mit 15 bar Pumpendruck, 1.628 Watt Leistung und kurzer Aufheizzeit ist sie in weniger als einer Minute einsatzbereit - ganz ohne Kapselmüll. Perfekt für Pausen zwischen Vorlesungen oder lange Lernnächte.

4. Gesunde Snacktime: Grundig AirFryer FRY 7320

Wenn die Lerngruppe spontan Hunger bekommt, liefert der Grundig AirFryer FRY 7320 schnelle und leckere Snacks mit bis zu 90 Prozent weniger Fett im Vergleich zu herkömmlichen Fritteusen. Das digitale Touch-Bedienfeld und neun Automatikprogramme erleichtern die Zubereitung von Pommes, Gemüse und veganen Leckereien. Mit 7,6 Litern Fassungsvermögen und kompakter Bauweise passt er selbst in kleine Studierendenwohnungen.

5. Heiße Brühe gegen den Kater: Grundig Wasserkocher WK 7340

Nach einer langen WG-Party oder einer durchgefeierten Nacht bringt eine heiße Gemüsebrühe den Elektrolythaushalt wieder ins Gleichgewicht. Mit dem Grundig Wasserkocher WK 7340 hier ist das heiße Wasser dafür im Handumdrehen bereit. Schnell, energiesparend und leicht zu reinigen, hilft der WK 7340, dem Kater vorzubeugen und macht fit für den Start in den nächsten Vorlesungstag.

Die Produkte sind im stationären Handel und online erhältlich. Weitere Informationen unter grundig.de.

Original-Content von: Grundig, übermittelt durch news aktuell