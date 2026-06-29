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Klose zu Sozialreformen: "SPD muss etwas nach Hause bringen!"

Berlin (ots)

Die SPD dringt darauf, dass bei der Einkommensteuerreform Menschen mit mittleren und kleinen Einkommen entlastet werden

Die arbeits-und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Annika Klose, erklärte dazu am Montag im rbb24 Inforadio: "Ich würde sagen, dass die SPD beim Thema Einkommensteuerreform oder insgesamt beim Steuerpaket etwas mit nach Hause bringen muss. Die Erwartung ist doch ganz klar, dass die Reichen stärker belastet werden und dass die mit niedrigen und mittleren Einkommen entlastet werden." Zumindest die Entlastungen seien auch im Koalitionsvertrag vorgesehen, betonte Klose mit Blick auf das Treffen des Koalitionsausschusses am Mittwoch: "Von daher würde ich sagen,wenn Zugeständnisse erwartet werden an anderer Stelle, wo man vielleicht auch über den Koalitionsvertrag hinausgeht, dann ist das aber auch fällig."

Klose erklärte, wenn man sage, dass alle dazu beitragen müssten, aus der Krise herauszukommen, dann müssten "gerade die mit den hohen Einkommen und Vermögen das noch mal stärker tun [...], als sie es aktuell tun."

Das vollständige Interview zum Nachhören: Klose (SPD) zu Reformen: "Reiche stärker belasten" | rbb24 Inforadio

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuell

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