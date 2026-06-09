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"falsch, aber anders lustig": Staffel 3 ab 13. Juni in der ARD Mediathek

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Berlin (ots)

Nach dem Erfolg der vergangenen Staffel von "falsch, aber anders lustig" in der ARD Mediathek geht es ab dem 13. Juni endlich in die dritte Runde. Host Moritz Neumeier versammelt in sechs neuen Ausgaben Comedians und andere Mutige, die in Zweier-Teams gegeneinander spielen. Es wird noch mehr gelacht, gemeinsam improvisiert und schräges Zeug entwickelt.

Dieses Mal gehört auch Moderator Kai Pflaume zum Cast. Zusammen mit Till Reiners verkauft er zum Beispiel Tickets für die Titanic, ist Versicherungsvertreter von Kaiser Nero oder lässt uns wissen, was man in der Nähe von Kai Pflaume besser nicht sagen sollte. Auch Katrin Bauerfeind ist neu dabei und verwandelt sich mit Fred Costea zu Alice Weidel, während Costea tiefe Einblicke in das gebeutelte Leben von Willi aus Biene Maja gewährt. Und Niklas van Lipzig und Tahnee entzaubern das offiziell harmonische Verhältnis zwischen Petterson und Findus. Die Folgen eskalieren irgendwo zwischen Therapie, Kindheitsfiguren und komplett absurden Rollenwechseln. Hauptsache lustig.

Ebenfalls im Cast: Rebecca Pap, Marie Lina Smyrek, Khalid Bounouar, Ana Lucia, Hinnerk Köhn und viele mehr.

Ab dem 13. Juni 2026 werden in der ARD Mediathek wöchentlich immer samstags je zwei Folgen veröffentlicht. "falsch, aber anders lustig" ist eine Produktion von rbb, NDR und WDR.

Für akkreditierte Journalist:innen steht eine Folge der neuen Staffel im Vorführraum Das Erste sowie im Video-Bereich des rbb-Presseportals zur Ansicht. Honorarfreie Pressefotos finden Sie unter www.ard-foto.de.

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